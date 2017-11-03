Путин отметил огромное влияние революции 1917 года на Россию и весь мир

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников международных мероприятий, приуроченных к 100-летию революции 1917 года, отметив, что эти события оказали огромное влияние на развитие России и всего мира, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Приветствую участников международных мероприятий, приуроченных к 100-летию Российской революции. Бурные, драматические события 1917 года – это неотъемлемая, сложная часть нашей истории. Революция оказала огромное влияние на развитие России и всего мира, во многом определила политическую, экономическую, социальную картину XX века", — приводятся слова главы государства в телеграмме.

По его словам, "и потому закономерно, что в юбилейный год общественные деятели, учёные, представители СМИ обращаются к глубокому и всестороннему осмыслению той эпохи, высказывают разные, порой противоположные мнения и оценки".

Лидер РФ добавил, что "при этом убеждён, что даже самая острая полемика должна основываться на фактах и документах, на объективном и уважительном отношении к прошлому.

"Рассчитываю, что ваши встречи, собравшие представителей многих государств, станут вкладом именно в такую конструктивную дискуссию. И конечно, послужат укреплению дружеских связей с зарубежными коллегами и партнёрами", — сказал он.

В заключении Владимир Путин пожелал участникам плодотворного и содержательного общения.