Путин отметил огромное влияние революции 1917 года на Россию и весь мир

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников международных мероприятий, приуроченных к 100-летию революции 1917 года, отметив, что эти события оказали огромное влияние на развитие России и всего мира, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
По его словам, "и потому закономерно, что в юбилейный год общественные деятели, учёные, представители СМИ обращаются к глубокому и всестороннему осмыслению той эпохи, высказывают разные, порой противоположные мнения и оценки".
"Рассчитываю, что ваши встречи, собравшие представителей многих государств, станут вкладом именно в такую конструктивную дискуссию. И конечно, послужат укреплению дружеских связей с зарубежными коллегами и партнёрами", — сказал он.
В заключении Владимир Путин пожелал участникам плодотворного и содержательного общения.