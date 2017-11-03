Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начнется на месяц раньше

НАЛЬЧИК, 3 ноя — РИА Новости. Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в этом году начнется 5 ноября, на месяц раньше обычного, сообщило министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии.

"С 5 ноября, на месяц раньше обычного срока, любители горных лыж и сноуборда уже могут кататься на Эльбрусе", — говорится в сообщении.

По данным министерства, работы по подготовке курорта находятся в завершающей стадии. "Две очереди канатной дороги заработают после профилактических работ. На склоне от станции "Мир" до станции "Азау" круглосуточно работают ратраки. Трассы на Эльбрусе обновлены и расширены, что позволит сделать спуск более приятным и комфортным", — отмечает министерство.

Сообщается, что для любителей раннего катания подготовлен новый тариф "Ноябрьский" – с 5 по 30 ноября однодневный ски-пасс будет стоить 1 тысячу рублей. Также организован прокат горнолыжного инвентаря, в поселке Терскол работает современный медицинский центр, подчеркнули в министерстве.