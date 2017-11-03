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Общество

Первая "бережливая" поликлиника заработала в Нижнем Новгороде

13:1403.11.2017
(обновлено: 13:15 03.11.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПосетитель у регистрационного стола в поликлинике. Архивное фотоПосетитель у регистрационного стола в поликлинике. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. 3 ноября в Нижнем Новгороде будет объявлен официальный старт проекта "Бережливая поликлиника", который в пилотном режиме начался в регионе в пяти медицинских учреждениях в марте 2017 года по инициативе регионального минздрава совместно с ОАО "ГАЗ". В городской поликлинике №7 принципы бережливости уже реализовали на практике, встроили их в работу и получили первые результаты.

Поликлиника. Архивное фото
© РИА Новости / горь Зарембо
Без очередей: как "Бережливая поликлиника" изменит российские больницы
В программе также участвуют одна детская и две взрослые поликлиники Нижнего Новгорода и две в области — Сергачская и Сосновская центральные районные больницы.

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский в комментарии для РИА Новости отметил, что проект "Бережливая поликлиника" призван беречь не только здоровье, но и время как самих пациентов, так и персонала.

"Несмотря на то что Нижегородская область не вошла в федеральный пилотный проект, правительство региона по собственной инициативе приступило к его реализации", — подчеркнул он.

Сватковский добавил, что до конца года в регионе появится еще четыре "бережливые" поликлиники, в том числе в районах области. В следующем году к проекту присоединится пять организаций, а в ближайшие несколько лет планируется внедрить принципы "бережливости" во всех крупных взрослых и детских медицинских организациях, оказывающих первичную помощь.

Городская поликлиника №7 обслуживает более 33 тысяч жителей Нижнего Новгорода, именно она была выбрана первым участником "Бережливой поликлиники" в регионе. В учреждении кардинально изменили работу персонала и, главное, подход к ней. В пояснительных документах к проекту говорится, что основной принцип "бережливого производства" — непрерывность производственного потока, функционирование поликлиники без задержек и очередей.

Для этого поликлиники ставят перед собой ряд задач, среди которых — повышение доступности медицинской помощи, которого собираются достичь за счет исключения неэффективных процессов, таких, например, как заполнение документов врачом от руки.

Большие перемены

Для оптимальной организации работы поликлиники, ее временных, кадровых и материальных ресурсов ввели электронную очередь в регистратуру, электронное расписание врачей, создали кол-центр и выделили дополнительный телефонный номер для регистратуры — это сократило время ожидания приема у медицинского регистратора с 12 до 5 минут.

© РИА Новости / Евгений СамаринСотрудница городской поликлиники помогает пациентке оформить талон на прием к врачу в терминале электронной очереди. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
Сотрудница городской поликлиники помогает пациентке оформить талон на прием к врачу в терминале электронной очереди. Архивное фото
В самой регистратуре убрали стекла как лишний барьер в общении с пациентами и провели психологические тренинги по конфликтологии с ее сотрудниками. В учреждении унифицировали рабочие места и внешний вид сотрудников, а также сделали ремонт, оборудовали компьютерами и новой мебелью для ожидания.

По словам главного врача поликлиники Елены Овчинниковой, большие подвижки произошли и в области профилактики. Так, время диспансеризации сократилось до двух дней.

Работники регистратуры в поликлинике. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Поликлиника полная, пациентов много. Очень хорошее отделение профилактики — у них там все: диспансеризацию проводят в отделении, УЗИ, все процедуры делают на месте. В поликлинике маммограф установили, и сейчас проблемы сделать маммографию вообще никакой нет, не нужно никуда ехать — всех отправляют без всяких очередей, все очень быстро. И как-то хорошо все очень у нас делается", — сказала пациентка поликлиники Галина Приятелева.

Документы в системе

В нижегородской поликлинике полностью перешли на электронный документооборот: данные медицинских карт, результаты исследований и запись на прием теперь вносятся в общую региональную медицинскую информационную систему, что уже оценили и врачи, и пациенты.

"Все работы я выполняю в этой системе, куда я заношу данные своего осмотра. Она очень удобна, все быстро — сокращает время оформления медицинской документации", — рассказала РИА Новости врач-терапевт поликлиники Надежда Соловьева.

Электронная система комфортна и для пациентов: записаться на прием к врачу можно из дома, по телефону или через интернет.

"Исчезла живая очередь к врачу на прием, сейчас есть предварительная запись, что очень удобно, то есть я к врачу могу записаться из дома и не приходить в поликлинику, не выстаивать очереди в регистратуру. Раньше были очень большие очереди, сейчас их практически нет", — рассказала пациентка поликлиники Галина Приятелева.

Время — ценный ресурс

По данным поликлиники, время ожидания в процедурный кабинет удалось сократить с 23 до 7 минут, а на забор крови — с 45 до 5 минут. А время работы участковых терапевтов, наоборот, увеличили — с 4 до 5 часов.

В учреждении также выяснили, каков процент довольных пациентов: если раньше эта цифра составляла 71%, то теперь — 83%.

"Удобно сейчас стало, потому что и врачи меньше пишут — больше с нами разговаривают и смотрят, у них бумаг меньше. И самое главное, сократилось ожидание, самая большая проблема была. Ожидаешь, ожидаешь и непонятно, что ты наожидаешь, а сейчас все доступно, спокойно и ты знаешь, во сколько, к кому и когда идешь", — сказала Приятелева.

© РИА Новости / Александр КондратюкСотрудники больницы. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Сотрудники больницы. Архивное фото
Врачи тоже остались довольны изменениями, в первую очередь потому, что их труд был оптимизирован — специалистов избавили от работы с бумагами и высвободили время на более подробный осмотр пациента, беседу с ним.

"Сократилось время приема, время оформления медицинской документации, сократилась эта бумажная волокита", — отметила Соловьева.

Это подтверждают и цифры: раньше время ожидания в очереди на прием к Надежде Соловьевой и любому другому участковому врачу-терапевту могло затянуться до 45 минут. Теперь оно составляет лишь треть от прежнего времени, и планируется, что в будущем ожидание приема составит и вовсе 12 минут.

Все идет спокойно

На первом этапе введения электронной регистрации всего 10% пациентов записывались на прием через интернет. Сейчас эта цифра увеличилась до 67%. В планах учреждения — увеличить показатель до 80%.

В учреждении у каждого кабинета установлены специальные информационные табло, на которых отображается номер талона и время приема.

"Я и любой другой пациент уже видим, что нас приглашают на прием, это очень удобно. Все это идет спокойно: ни очередей около кабинета, ни выяснений, кто первый, кто второй. Все идет достаточно быстро", — объяснила Приятелева.

В нижегородской "бережливой" поликлинике увеличили время работы лабораторий — анализы можно сдать с 7 до 10 утра. Здесь тоже каждый пациент приходит к определенному времени по талону, цвет которого означает конкретное время приема.

"Я сдавала кровь и затратила на это 10 минут максимум. Если мы раньше сидели, ожидали — живая у нас очередь была, — то сейчас этого нет, все вообще очень удобно", — отметила Приятелева.

В процедурном кабинете появился специалист, который занимается исключительно заполнением документации, а рабочие зоны в поликлинике организовали таким образом, чтобы персонал мог быстро добраться до необходимого. Все это позволило сократить время сдачи материала для исследований в пять раз.

Регистратура
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Российские поликлиники заработают по новой схеме

На исследования врач может записать все в той же системе и в ней же просмотреть результаты уже готовых.

"Также я вижу записи моих коллег — в эту систему вводятся данные всех обследований, которые прошел пациент, и я могу в любой момент посмотреть и это, и данные исследований, которые он проходил. Если мне нужно направить пациента на какие-либо функциональные исследования или на консультацию к другим специалистам, я могу онлайн записать его на прием через эту систему", — объясняет Соловьева.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с ноября 2016 года в тестовом режиме. По замыслу инициаторов — Министерства здравоохранения РФ и госкорпорации "Росатом" — принципы бережливости помогут повысить эффективность медицинского обслуживания.

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