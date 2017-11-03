Парящий мост в "Зарядье" будут временно закрывать для чистки от снега

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Парящий мост в московском парке "Зарядье" могут ненадолго закрывать для уборки снега и наледи, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.

"При наступлении снегопада допускается кратковременное ограничение доступа на мост для посетителей в целях оперативной уборки свежевыпавшего снега. Для недопущения слеживания снега и образования наледи на деревянном покрытии снег должен быть убран в кратчайшие сроки", — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что мост на короткое время закрывали для противогололедной обработки.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы. Ландшафтный парк рядом с Кремлем на месте снесенной гостиницы "Россия" за месяц посетили более миллиона человек.