Пробка на Тверской не связана с очередью за iPhone, заявили в мэрии Москвы

Покупатели во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

Покупатели во время старта продаж нового смартфона iPhone X в магазине Связной на Тверской улице в Москве. 3 ноября 2017

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пробка на Тверской улице в Москве не связана с очередями за новыми iPhone, в центре города еще не закончился утренний час пик, сообщили РИА Новости в информационном центре транспортного комплекса города в пятницу.

"Нет, там сейчас еще не закончился утренний час пик, там всегда небольшая загруженность есть. Но с очередями это не связано, там наши сотрудники контролируют, чтоб никто не парковался в неположенном месте", — сказала собеседница агентства.

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