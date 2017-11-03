В Госдуме предложили ужесточить наказание за сокрытие данных о террористах

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Депутат Госдумы Руслан Бальбек предложил ужесточить уголовную ответственности за сокрытие сведений о диверсантах и террористах.

По словам депутата, он готов выступить с соответствующей законодательной инициативой.

По мнению Бальбека, наказание за подобное деяние должно быть соизмеримо с наказанием за само преступление – от десяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Владимир Путин в июле прошлого года подписал пакет антитеррористических законов, одним из авторов которых является депутат Ирина Яровая. Кроме ужесточения наказаний за терроризм и экстремизм, "пакет Яровой" вернул в уголовный кодекс статью "Несообщение о преступлении".

За сокрытие данных о готовящемся теракте, угоне самолета и некоторых других преступлениях предусмотрен штраф до ста тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного за период до шести месяцев, либо принудительные работы до одного года, либо лишение свободы на тот же срок. При этом человек не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником.