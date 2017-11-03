RT покажет пассажирам московского метро панорамные ролики о революции

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Телеканал RT накануне годовщины революции в России проведет специальный VR-показ серии панорамных видеороликов "Революция 360" на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена, сообщает пресс-служба телеканала.

"Ролики, снятые в рамках проекта RT # 1917LIVE , воспроизводят события 100-летней давности. В съемках приняли участие известные российские артисты, режиссеры, поэты – Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Захар Прилепин, Александр Баширов и Александр Ф. Скляр. Закадровый текст озвучивали Гарик Сукачев и Сергей Гармаш", — говорится в сообщении.

Как уточняется, 6 ноября в фойе станции "Площадь Революции" RT и Московский метрополитен организуют VR-кинотеатр, где каждый желающий при помощи очков виртуальной реальности сможет увидеть серию панорамных видеороликов "Революция 360".

Восемь эпизодов проекта рассказывают истории из жизни в революционную эпоху, приглашать пассажиров метрополитена к просмотру будут сотрудники телеканала RT в образе героев начала ХХ века.

"Каждый из наших роликов — это детальная реконструкция жизни того времени. Мы постарались очень тщательно отнестись к воссоздаваемой эпохе, максимально точно передать общую атмосферу 1917 года. Все сцены разворачиваются в локациях, которые и сейчас выглядят почти так же, как и сто лет назад", — приводятся в сообщении слова режиссера проекта "Революция 360" Александра Скрябина.

По данным пресс-службы RT, съемки видеороликов проходили в аутентичных локациях, в том числе на Витебском вокзале и в Музее-квартире революционера Сергея Аллилуева. Так, зрители окажутся в разных местах революционного Петрограда: в покинутой усадьбе, подпольной типографии, на конспиративной квартире и даже на полях сражений Первой мировой войны.