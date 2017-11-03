МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы, рассказали РИА Новости в справочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Ее второго числа выписали", — уточнил собеседник агентства.

Гражданин России и Израиля Борис Гриц 23 октября ворвался в редакцию "Эха Москвы" и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Его задержали. Журналистку доставили в больницу и прооперировали.

Гриц частично признал вину, заявив, что не собирался убивать ведущую. Он утверждал, что Фельгенгауэр преследовала его два месяца через "телепатический контакт". Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В СК рассказали, что рассматривают версию невменяемого состояния нападавшего как единственную. При этом главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов заявил следствию, что в адрес журналистки поступали угрозы. Он предложил проверить версию о возможном участии в деле, помимо самого нападавшего, подстрекателей.