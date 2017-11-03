Опрос показал, люди каких профессий чувствуют себя на рынке уверенней всего

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Увереннее всего на рынке труда себя чувствуют сотрудники, занятые в индустрии красоты и спорта, консультирования, продаж и туризма, свидетельствуют данные исследования HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Для оценки стабильности сотрудники компании использовали "индекс самочувствия", который отражает оценку текущего состояния (самочувствия) и ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается из пяти параметров, включая в себя оценку стабильности на текущем месте работы, оценку сложности поиска работы и оценку критичности поисков работы.

"Лучше других себя ощущают сотрудники, занятые в индустрии красоты и спорта, консультанты и специалисты по продажам. Наименее уверенно на рынке себя чувствуют представители банковской сферы, высшего менеджмента и специалисты, занятые в сфере безопасности", — говорится в релизе.

"При этом наиболее стабильно ощущают себя жители Дальневосточного ФО, Южного и Северо-кавказского ФО. Традиционно более других опасаются за свои рабочие места жители Москвы и области и Сибирского ФО… Поиск работы по своей специальности наиболее проблематичным считают жители Центрального ФО, наименее проблематичным — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области", — сообщается в материалах.

Также жители Дальневосточного округа меньше всего согласны на меньшую оплату труда ради трудоустройства, в то время как в Северо-Западном и Уральском ФО уровень таких соискателей превышает другие регионы.

Опрос проводился 21 сентября – 23 октября среди 24 тысяч пользователей сайта.