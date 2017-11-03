Опрос показал, люди каких профессий чувствуют себя на рынке уверенней всего

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Увереннее всего на рынке труда себя чувствуют сотрудники, занятые в индустрии красоты и спорта, консультирования, продаж и туризма, свидетельствуют данные исследования HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
76.9%Менее 20 тысяч рублей
14.3%Менее 15 тысяч
8.8%Менее 10 тысяч
"Лучше других себя ощущают сотрудники, занятые в индустрии красоты и спорта, консультанты и специалисты по продажам. Наименее уверенно на рынке себя чувствуют представители банковской сферы, высшего менеджмента и специалисты, занятые в сфере безопасности", — говорится в релизе.
Также жители Дальневосточного округа меньше всего согласны на меньшую оплату труда ради трудоустройства, в то время как в Северо-Западном и Уральском ФО уровень таких соискателей превышает другие регионы.
Опрос проводился 21 сентября – 23 октября среди 24 тысяч пользователей сайта.