В России начались продажи iPhone X

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Очередная новинка от Apple — iPhone X — поступила в продажу для многочисленных поклонников "яблочной" компании в России. При этом спрос на эту модель гораздо выше, чем на предыдущие: смартфоны на этапе предзаказов закончились в первый же день, а очередь за ними выстроилась за три дня до официального старта продаж.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлено в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России минимальная стоимость iPhone Х составит 79 990 рублей.

Опрошенные РИА Новости ритейлеры и сотовые операторы ожидают повышенного спроса на новую модель, ориентируясь на итоги предзаказов, которые открылись 27 октября. В тот день смартфоны, выделенные для предзаказов, продали очень быстро. Например, в сети салонов re:Store смартфоны для предзаказов в интернет-магазине закончились за шесть минут, а в обычных магазинах — за день. "В прошлом году такое же количество предзаказов мы отработали за три дня", — отметила представитель ритейлера Людмила Семушина.

Те, кто не успели сделать предзаказ, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за iPhone X у магазина re:Store на Тверской улице за три дня до старта продаж. В четверг таких энтузиастов насчитывалось порядка 400 человек. В основном они планировали перепродать смартфон с наценкой в 60-200%, либо "держали" место для других потенциальных покупателей.

"Это первый раз, когда толпа собирается за такой срок, и первый раз, когда их так много. Обычно очередь за сутки составляет порядка 50 человек, а уже перед самым открытием продаж составляет такое количество", — рассказала Семушина.

По данным Avito, объявления о продаже iPhone X с 27 октября по 30 октября увеличились на 121%. Средняя цена за смартфон за этот период выросла до 112,30 тысячи со 100,9 тысячи рублей. Динамика спроса по этим предложениям составила 59,3%.