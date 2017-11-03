Рынок садизма. Кто покупает видео с убийствами животных

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Постирать кота, раздавить лягушку, замучить щенка — сообщения о живодерах и их жестокости появляются в СМИ регулярно. Теперь процесс насилия еще и снимают на камеру, а фото и видео сливают в Cеть. Некоторые садисты признаются, что издеваются над животными для удовольствия, однако за бесчеловечными кадрами, как оказалось, скрывается теневой бизнес. Кто и зачем производит, покупает и продает шок-контент в сети — в материале РИА Новости.



Мучить за деньги

Две девушки из Хабаровска оказались под огнем общественного возмущения, когда опубликовали в соцсетях фотографии и видеоролики с издевательствами над птицами и животными. Волна негодования привлекла внимание правоохранительных органов. Следователи выяснили, что девушки систематически мучили и убивали голубей, кошек и собак, которых брали "в добрые руки" — жертвами стали 15 животных и птиц. Садисток признали виновными по статьям "Жестокое обращение с животными" и "Разбой" и приговорили к различным срокам. История произошла более года назад, но каким-то образом в некоторых группах в соцсетях хабаровчанки стали кумирами: поклонники публикуют фото их зверств без купюр, с восхищением вспоминают о "достижениях" школьниц.

Подобные группы скрываются за закрытым доступом, внутрь пускают не всех. Один из администраторов по имени Владимир рассказал корреспонденту РИА Новости, что за проход в его группу он берет 300 рублей, у конкурентов дороже — 1000. Для доступа пользователь должен написать админу личное сообщение, после чего получит реквизиты для перевода денег.

После оплаты юзеру открываются двери в мир изощренного шок-контента с постоянно обновляющейся базой.

Основное содержание пабликов — это видеозаписи, где женщины демонстративно перед объективом камеры давят различные предметы и живых существ. Такой вид фетиша называют "краш", делят его на "софт" и "хард". (Последний как раз для тех, кто испытывает удовольствие, глядя как миловидная девушка лишает жизни животных, например котят, лягушек или кроликов. Для эффекта героини надевают кожаные сапоги или туфли на высокой шпильке.) Второе направление — ролики, где дети облизывают ноги женщин. По содержанию непонятно, где снято видео, в России или за рубежом, но спрос и там и там одинаковый.

Владимир объясняет, что сам ролики не снимает, а выступает только в качестве перекупщика. Видео он достает на форумах. "Эти форумы международные, девушки и их продюсеры торгуют роликами в большинстве своем за рубеж. Российские пользователи за такой вид удовольствия платить не хотят", — уточняет администратор группы. Стоимость, по его расчетам, для зарубежных клиентов варьируется от 40 до 100 евро за один качественный видеоролик, для россиян — дешевле.

По спецзаказу Владимир может достать и шок-контент. В общий доступ такие ролики не попадают, потому что, по словам Владимира, их быстро "банят" (блокируют).

Например, видео как одна девушка из Турции (об этом рассказал владелец паблика. — Прим. ред.) своими ногами давит котенка. Видео заканчивается на том, как ноги девушки пинают вывалившиеся из орбит глаза животного.

Актерский талант в почете

Частные предложения от живодеров записать видео на заказ ценители садизма ищут в даркнете. На одном из таких форумов обсуждают, как выбирать актрис: нужно попросить прислать фотографии, чтобы было видно, что это — девушка и она действительно готова "крашить".

"А то вдруг ты бородатый мужик, который решил себе по-быстрому деньжат заработать?" — шутят гости форума.

Клиентов находят по переписке в социальных сетях. Посетитель одной из групп, пожелавший остаться анонимным, в личной беседе рассказал корреспонденту РИА Новости, что на форумах к новичкам относятся настороженно, в основном работают с азиатскими сайтами. Причины — там контента много, и он бесплатный.

"Домашние видео обычно плохого качества, подводит антураж и обувь девушек. Хочется отдать деньги за хороший продукт", — сказал мужчина. Цену за ролик, объясняет аноним, он назначит сам — в зависимости от длительности ролика, качества записи и смысловой нагрузки сюжета.

"Ну сколько нужно времени, чтобы раздавить котика? Примерно пять минут", — говорит он. Максимум, который мужчина готов предложить, — 400 рублей. На стоимость влияет уникальность контента, и, по словам мужчины, "чем больше актерского таланта, тем лучше".

"Это мой бизнес"

Хозяин паблика Владимир владеет им несколько месяцев — сейчас число подписчиков перевалило за 1,3 тысячи. За это время он уже успел понять психологию типичного посетителя. Например, по его мнению, история, когда мужчина из Коми постирал в стиральной машине своего кота, а процесс снимал на видео, "клиентам" точно не понравится.

"Во-первых, это мужчина. Во-вторых, способ истязания исключает прямое взаимодействие. И в-третьих, многие путают простое истязание животных (когда школьницы из Кинели избили кота) с настоящим "хард крашем". Мало просто убить, надо сделать это красиво настолько, что тот, кто смотрит это, сам пожелал бы быть на месте котенка или щенка", — объясняет мужчина.

Хабаровские живодерки, по мнению хозяина группы, делали съемки только ради удовольствия, равно как и кинельские школьницы: "В "хард краше" девушки осознают, что в их руках чья-то жизнь. Это приносит им удовольствие. Но те, кто делал это сотни раз, уже не получает удовольствия — все ради денег".

Найти контакты или опознать героинь видео крайне трудно: их лица в кадр не попадают, идентифицировать место съемки по записи невозможно. Владимир говорит, что девушек тщательно скрывают продюсеры, которых в реальной жизни тоже просто так не встретишь.

"Если человек случайно раздавит насекомое, он не сильно расстроится. Вот и они — сначала давят ногами еду, например. Потом насекомых, крыс, ящериц, а уж потом переходят на живность покрупнее. Для них щенята, котята — то же самое, что и насекомые", — говорит администратор группы.

Тем не менее к извращенцам он себя не причисляет и говорит, что видео с издевательствами для него не более чем бизнес: "Я понимаю, что меня можно посчитать садистом. Но я сам не в восторге, уж очень жалко животных. Но я воспринимаю это как кино. Представляю себе, что играют актеры и все это — лишь больная фантазия режиссера".

Мотивы у тех, кто покупает видео, по мнению дилера, такие же, как и при просмотре порнографии, — это сублимация, попытки вывести из себя агрессию, зарождающийся садизм. "Похоже на жвачку с никотином, с помощью которой курильщик избавляется от вредной привычки, — сравнивает мужчина. — Кто знает, может, это даже хорошо, что у них есть такая возможность, зато в реальности животных они не обидят".

Психолог Елена Турлина объясняет, что у человека есть свой порог чувствительности, и если он не может получить удовлетворение обычным путем, значит, порог слишком высокий: "Через него не пробиться нормальным реакциям — организм неспособен их воспринять. Удовольствие при этом может быть завуалированным: зритель вроде бы щекочет нервы, говорит, что ему противно, при этом постоянно возвращается к просмотру видео. Модели, которые становятся героинями садистских роликов, равно как и все, кто крутится в шок-бизнесе, могут столько угодно оправдываться и говорить, что для них это только работа. Но в итоге такая деятельность неизбежно отразится на психике".

Турлина предполагает, что у такого человека в прошлом, вероятнее всего, произошла психологическая травма, и она стерла границы ощущения боли. "Может быть, он подвергался насилию в детстве, а теперь он впадает в крайности, — говорит она. — Однако далеко не всегда детская травма завязана на насилии — часто ребенок пытается каким-либо образом, в том числе и плохим поведением, обратить на себя внимание, потому что родители слишком равнодушны к нему".

Психолог не согласна с мнением, что просмотр роликов — это сублимация агрессии: "От издевательств человека ограничивает закон и общественный резонанс, ровно до того момента, пока он не поймет, что деяния могут оказаться безнаказанными. Поэтому любителей крайней формы насилия надо лечить. Но подобные нарушения психики зачастую переходят в физиологию — без насилия не вырабатываются нужные гормоны.

"Мы рискуем получить общество живодеров"

Девочки из Кинели в трансляции после съемок объявили, что за издевательства над котенком их никто не накажет и в "России не существует таких законов".

Об изменении и ужесточении статьи за жестокое обращение с животными в Госдуме начали говорить еще в 2011 году. Закон приняли в первом чтении, но второе чтение законопроекта с тех пор неоднократно переносилось.

Участник группы быстрого реагирования "Зоозащита" Анна Василькова настаивает на немедленном внесении изменений в закон. "Его надо принимать в ближайшие сроки, а иначе последователей хабаровских живодерок будет все больше. Подростки знают, что им ничего не будет, максимум — накажут их родителей. Необходимо снизить возраст уголовной ответственности хотя бы в этом законе, иначе мы рискуем через 10 лет иметь неконтролируемое общество живодеров", — говорит Василькова.

Активист отмечает, что пользователи даркнета и анонимных групп, равно как и перекупщики садистского контента, возмездия не боятся. "В целом правоохранительным органам искать их в "паутине" слишком сложно", — считает зоозащитница.

В Уголовном кодексе действует 245-я статья, устанавливающая ответственность за жестокое обращение с животными. Наказанием по этой статье может быть штраф или арест на срок до шести месяцев, а если деяние совершено группой лиц, то вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Однако, по словам, адвоката Владимира Старинского, управляющего партнера коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры", в статье нет квалифицирующего признака, который бы предусматривал совершение деяния публично, также нет и отдельной статьи, которая предусматривала бы ответственность за распространение таких роликов.

"Ранее уже высказывались предложения приравнять подобный контент к экстремистскому на законодательном уровне, чтобы можно было блокировать сайты, его распространяющие, но пока вопрос остается неурегулированным. На практике производство таких роликов все же становится основанием для возбуждения уголовного дела по этой статье, однако за их распространение лица ответственности не несут", — говорит он.

Распространителей подобного садистского контента сейчас страшит не столько Уголовный кодекс, сколько требования соцсетей. Админ группы Владимир рассказал, что его неоднократно блокировали в "ВКонтакте", причем за самый "безобидный" ролик, например, когда "девушка просто резала курицу". Иногда в группе появляются сообщения о так называемых "мышах" — участниках, которые покупают доступ, а на деле оказываются зоозащитниками и пишут жалобы.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили, что соцсеть в своей работе практикует гибридный метод модерации. Первый этап — мониторинг всех входящих жалоб пользователей и общественников, второй — машинный поиск запрещенных материалов. В целом, по данным пресс-службы, блокируются сообщества и страницы, которые распространяют не только садистский контент в самой социальной сети, но и ссылки на другие сайты.

"После использования кнопки "Пожаловаться" время реакции команды "ВКонтакте" не превышает часа, а обычно составляет несколько минут. Второй этап — внутренняя проактивная модерация. Сотрудники получают сигнал и запускают поиск контента на всем сайте: он блокируется и невозможно загрузить его копии в будущем. Мы также реагируем на сигналы Роскомнадзора", — заявили в пресс-службе.