Собчак прокомментировала призыв Кадырова похоронить тело Ленина

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2018 года, прокомментировала в Facebook слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что тело Ленина необходимо вынести из Мавзолея и похоронить.

Ранее Кадыров написал в своем Telegram-канале, что считает неправильным, что в Москве "в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком".

"Довольно глазеть на труп Ленина", — заявил Кадыров, добавив, что захоронить его было бы "разумно и человечно". По мнению главы республики, такое решение должен принять российский президент Владимир Путин.

Собчак, которая уже призывала убрать тело Ленина с Красной площади, отметила, что решать этот вопрос должен не глава государства, а россияне.

"Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах", — подчеркнула она.

В Кремле, в свою очередь, отметили, что идея захоронения тела Ленина — "общественно достаточно резонансная тема", которая, однако, не находится на рассмотрении у руководства страны.

При этом инициативу Кадырова поддержала депутат Госдумы Наталья Поклонская, написавшая в Facebook, что "смотреть на труп в центре столицы — это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески". Она добавила, что это не может принести в сердца людей "радость и светлые чувства". Кроме того, по ее мнению, захоронение основателя советского государства будет означать новый этап развития России.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов высказался против инициативы Кадырова, заявив о важности общественного мнения. Он напомнил о телепередаче "Имя России", в которой по итогам голосования Ленин и Сталин входили в тройку самых выдающихся людей в истории страны. "Поэтому просьба успокоиться и заняться серьезным делом. На фоне кризиса, когда богатеи богатеют, а три четверти народа нищает, эти высказывания выглядят, на мой взгляд, просто кощунственно", — заключил он.

Вопрос о захоронении тела Ленина нужно решать после того, как россияне поймут, как относиться ко всему советскому периоду в истории своей страны, уверен секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. "Надо переосмыслить, что с нами произошло, с нашим народом, за те 70 лет, и тогда принимать решение — закопать Ленина или, может, наоборот — памятник ему поставить", — заявил он.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.