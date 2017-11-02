Лед растает, все улыбнутся: кого зрители хотят видеть на Новогоднем огоньке

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Зрители Первого канала, наконец, определились с тем, кого они хотят видеть на новогоднем огоньке, и это не только традиционные гости Алла Пугачева, София Ротару, Филипп Киркоров, но и совершенно новые имена, прежде не принимавшие участия в зимней забаве: IOWA, "Грибы", молодые дуэты МiyaGi и Эндшпиль, Artik & Asti.

Накануне на странице Первого канала в социальной сети "Одноклассники" завершилось зрительское голосование. На этот раз аудитории предложили самостоятельно выбрать тех артистов, которых они действительно хотят видеть на новогоднем огоньке. Среди привычных лиц канала Григория Лепса, рэпера Басты, групп "Ленинград" и "Руки Вверх!" и обычных гостей вечера Пугачевой, Ротару, Киркорова появились и новые артисты.

Зрители, получившие возможность повлиять на то, как зазвучит 2018 год, проявили невероятную активность — участие в голосовании приняли более 1,3 миллиона человек. И это не случайно.

После новогодней ночи-2017 в интернете разгорелся скандал: недовольные зрители начали подписывать петицию, в которой просили гендиректора Первого канала Константина Эрнста не заполнять праздничный эфир старыми хитами и отказаться от застолья. Параллельно появилось другое заявление, его создатель требовал убрать из "огонька" Пугачеву и нескольких других известных артистов.

Сам Эрнст отметил, что претензии молодежной аудитории справедливы, но "системными зрителями новогодних огоньков являются зрители 45+", которым интересны именно Пугачева, Ротару и другие. Позднее "Одноклассники" предложили Первому каналу провести голосование за любимых исполнителей — его результатом стал список из 30 артистов и музыкальных групп. РИА Новости рассказывают подробнее о тех исполнителях, которых все слышали, но никто не догадывается об истоках их популярности.

Это не шутки

Вероятно, в русскоговорящих странах не осталось людей, которые на фразу "это не шутка" не отвечают невольно музыкальным продолжением "мы встретились в маршрутке". Веселый, ритмичный, невероятно навязчивый припев звучал на всех радиостанциях в прошлом году, но исполнители хита существуют на музыкальной сцене уже более 10 лет. Группа IOWA была образована в Белоруссии и состоит из трех человек: вокалистки с запоминающимся тембром Екатерины Иванчиковой, инструменталистов Леонида Терешенко и Василия Буланова. Многие их треки прозвучали в популярных телевизионных сериалах: так, песню "Улыбайся" зрители услышали в "Кухне" и "Сладкой жизни", лиричная "Одно и то же" прозвучала в "Физруке".

Группа неоднократно становилась победителем различных музыкальных премий как в России, так и у себя на родине. Два свежих клипа коллектива на песни "Красота" и "Плохо танцевать" завоевали любовь публики не только привычно заводным звучанием, но и трогательной социальной направленностью сюжетов. По словам солистки, люди чаще замечают позитивные и динамичные песни — именно такие и становятся хитами. В одном из интервью она говорила, что вовсе не обижается, если кто-то называет песни IOWA навязчивыми — напротив, она радуется тому, что их мелодии перепевают и переделывают на разный лад.

Другой популярный артист — выходец из Украины Никита Алексеев с псевдонимом Alekseev. Свою карьеру он начал с украинского шоу "Голос", однако выйти в финал ему так и не удалось. Впрочем, это не помешало начинающему артисту завоевать любовь публики. В 2016 году он выпустил свой дебютный альбом "Пьяное солнце", а одноименный сингл еще до выхода пластинки 6 недель продержался в чарте российского iTunes и стал платиновым. Совсем скоро, 17 ноября, певец даст концерт в Москве, а также в Петербурге и Оренбурге.

Хип-хоп на пике

Молодой дуэт хип-хоп исполнителей МiyaGi и Эндшпиль не столь давно начал завоевывать российскую аудиторию, при этом музыканты пока более известны в андеграундных кругах — например, мощный ритм их треков особенно полюбился танцующей публике. Участники коллектива Азамат Кудзаев (МiyaGi) и Сослан Бурнацев (Эндшпиль) родились во Владикавказе и начинали карьеру по-отдельности, во многом из-за пятилетней разницы в возрасте — в то время как один вовсю осваивал хип-хоп культуру, второй только начал знакомство с ней. Разумеется, изначально ни один из них не собирался становиться популярным исполнителем: Мияги закончил медицинский университет, Эндшпиль обрел навыки технолога. В 2015 году они решили объединить усилия; первая слава пришла к ним в интернете. Сейчас дуэт собирает полные залы поклонников, благо, им хватает материала для того, чтобы раскачать толпу — на счету у музыкантов семь альбомов и множество хитов, среди которых "I got love", "Половина моя", "Двигайся" и другие. Несмотря на то, что дуэт представляет невероятно популярную рэп-индустрию, в модных баттлах участия они не принимают.

Матвей Мельников, больше известный под псевдонимом Мот, является бывшим участником музыкального проекта "Soul Kitchen". Сейчас участник лейбла BlackStar — один из самых скорочитающих рэперов на отечественной сцене. Он окончил МГУ по специальности экономист-менеджер, а песни — стебные фристайлы на тему русского рэпа — начал писать в 2006 году. В 2009 году принял участие в конкурсе "Битва за респект", где среди 2000 участников попал в Топ-40. Дебютный альбом Мота Remote увидел свет в 2011 году, в него вошло 12 треков, среди которых совместные произведения с музыкантами Ильей Киреевым, Katrin Mokko и ms. Sounday. Мот делает на легкую, душевную лирику, его треки "Капкан" и "Миллионы звезд" обеспечили появление обширного фан-клуба поклонниц. Последний, пятый альбом Мота "Добрая музыка клавиш" вышел в октябре 2017 года, он активно выступает по стране.

Лед растаял

Другие любимцы пользователей соцсетей группа "Грибы" — также выходцы из Украины. Коллектив основал продюсер небезызвестной группы Quest Pistols Юрий Бардаш. Самый же первый клип "Интро" принес группе известность, а пародию на видео "Тает лед" не сделал только ленивый, в том числе и программа Первого канала "Вечерний Ургант". О самих участниках группы известно немного, так как они принципиально не общаются с прессой, а лица скрывают под балаклавами. Несмотря на свою популярность, группа решила с 2018 года прекратить гастрольную деятельность. Их последний концерт в России пройдет в декабре в одном из московских клубов.

Дуэт Artik & Asti родился из творческого союза двух украинских музыкантов – Артема Умрихина (Artik), который до этого сотрудничал с такими артистами, как Юлия Савичева и Иван Дорн, и Анны Дзюбы (Asti). Успех пришел к ним почти сразу – клип на их вторую композицию "Моя последняя надежда" набрал полтора миллиона просмотров на Youtube, однако дебютный альбом группы вышел только через три года – в 2013 году. Благодаря "#РайОдинНаДвоих" Artik & Asti стали популярными в России, а телеканал Russian MusicBox включил их в номинацию "Лучшая раскрутка". С тех пор дуэт выпустил еще два альбома. По словам музыкантов, они пишут песни "о светлых чувствах и любви".