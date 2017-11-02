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Общество

Три дня в очереди за iPhone X: все удобства, кроме тепла

18:4402.11.2017
(обновлено: 18:47 02.11.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОчередь за iPhone X в магазине re:Store в Москве. 2 ноября 2017Очередь за iPhone X в магазине re:Store в Москве. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Мариам Багдасарян. Уже несколько дней сотни москвичей и гостей столицы мерзнут перед витринами магазинов, в которых в пятницу стартуют официальные продажи смартфонов iPhone X, минимальная стоимость которых составит 79,99 тысячи рублей.

Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем доступно в двух цветах (серебристый и "серый космос"), оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. Старт продаж запланирован на 3 ноября.

Плохо живем
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Плохо живем

Для большинства ожидающих, очередь за флагманом компании Apple — это бизнес. Как рассказали корреспонденту РИА Новости молодые люди у магазина ReStore на Тверской улице, они хотят либо перепродать смартфон с наценкой в 60-200%, либо "держат" место для других потенциальных покупателей.

Вставшие в очередь приехали к магазину на Тверской во всеоружии. С собой они прихватили "прожиточный минимум" в виде еды и напитков, разогревают еду в ближайших магазинах и кафе. Помимо этого в арсенале у них шахматы, вязальный набор, книги, водка, теплая одежда и одеяла.

Продажа по браслетам 

Презентация iPhone X. Архивное фото.
© AFP 2017 / Josh Edelson
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Старт продаж гаджетов в России запланирован на 8.00 3 ноября. По словам участников очереди, в 5-6 утра в пятницу сотрудники магазина начнут раздавать стоящим в очереди специальные браслеты. По одному браслету можно будет приобрести максимум два смартфона.

"У первой сотки больше шансов. Кто-то говорит, что если будет больше 700 человек, то будут по одному телефону в руки. С 6 до 8 утра будут раздаваться номерки. Сейчас один номерок — два телефона, и они возврату не подлежат", — сказала девушка Лейла.

"В 6 утра начнут выдавать специальный браслет. Об этом на сайте официально говорили. Специально на руки людям будут выдавать браслеты. Если браслет порван или испорчен, то он недействителен", — добавила Вероника.

Эволюция iPhone
© РИА Новости, Инфографика
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Эволюция iPhone

"Постройтесь в очередь быстро. Извините за задержку, печатали очень долго список", — заявил в ручной мегафон один из стихийных организаторов очереди. После этого он быстро проходит вдоль очереди, оглашая имена участников. Если один из пришедших не сообщил о своем присутствии, его быстро вычеркивают из списка.

Настройка Face ID на новом смартфоне iPhone X от компании Apple
© РИА Новости / Александр Вильф
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Организаторы пришли одними из первых к магазину и сказали продавцам: "Мы хотим быть организаторами. Вы не против?" — рассказал Сергей, 44-ый по списку.

"Потому что ReStore официально никаких списков не делал. Живая очередь и все. Они (представители магазина — ред.) сказали: "Давайте не будем создавать толкучку и так далее, и не мешать работе магазина". Так, постепенно-постепенно приходило все больше людей. После каждого чека (check, проверка – ред.) — говорят время другого чека. Пока больше 400 людей. Из них человек 200 точно останется, хотя может к 6 утра будет уже тысяча. Потому что люди подумают, "почему не попытать удачу". Оно того стоит. Если бы оно было не выгодно, никто бы не стоял", — сообщил он.

Очередь со списком начинается справа от магазина. С левой стороны сидят те, кто не входит в список.

Очередь за iPhone X в магазине re:Store в Москве. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москвичи выстроились в очередь за iPhone X за три дня до старта продаж
"Мы стоим в живой очереди, не по спискам. Они нас выселили, так сказать, сказали: "не стойте в очереди — уйдите отсюда". Мы стоим со вчерашнего дня, с 11 утра. Было сказано "живая очередь". А по факту выясняется, что какие-то ребята совершенно произвольно, не связанные с компанией, решили это организовать. Это себе 200 с лишним человек записали. Какие 200 человек — непонятно. Я пришел и девятым был, вот реально девятый по счету в живой очереди. А в итоге они отказываются с нами общаться, говорят, что мы нулевые, проявляют агрессию в нашу сторону", — отметил Илья.

Очередь с удобствами

Некоторые люди стоят в очереди за компанию, без номера и намерения приобрести телефон.

"Моя девушка меня просто поддерживает, в списке только я. Сегодня мы не уйдем никуда спать. Из тех, кого вы видите в очереди, останется только треть. Все будут сегодня ночью спать, танцевать, играть, делать что угодно до утра", — сказал один из поклонников IPhone, который стоит на Тверской со вторника.

"Мы спим не прямо тут на полу, а в "Шоколаднице" или где-то рядом. Но сегодня будем прямо тут (на складных стульях). Видите, каждый час будут проверять наличие людей в очереди. А раньше не проверяли ночью каждый час наличие людей. То есть была основная группа, которая это все затеяла, она примерно видела, кто уходит, кто остается и так далее. А сейчас, чтобы дать народу понять, что придется постоять, они просто проводят "чеканку" каждый час", — рассказал он.

Смартфон
© РИА Новости / Владимир Песня
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На месте у ожидающих есть все удобства, кроме тепла. "Спокойно можно зайти поесть, попить, зайти в туалет можно успеть. Поспать — вот стульчик, можно на нем. Все просто. Единственное, что напрягает — это ветер. Даже не так холодно, только ветер. По ночам не так холодно, если нет ветра", — добавил Сергей.

"Мы 61-ые по списку. Стоим со вчерашнего вечера. Сплю в машине, ем в кафешках", — рассказала Вероника из Краснознаменска.

"Я 180-ая. Сегодня с 8 утра стою. Вчера приходила вечером, была 280-ая. Это вычеркнули тех, кто не отметился. У нас водка, чипсы, карты, шахматы, вышивальные предметы, пледы, свитера. Сначала холодно было ногам, но сейчас нормально. Но это того стоит", — рассказала студентка из Москвы Варвара.

Купить-продать 

Большинство пришедших к магазину — приезжие из Московской области и других регионов.

"Я из Чехова. Со вторника стоим, замерзли. Тут все нам желают удачи. Но это того стоит. Это для себя, девушки и на перепродажу. Да, все на перепродажу идет. Выгоднее будет сейчас купить и потом перепродать. Сколько стоит перепродажа — не скажу", — заявил Антон.

"Я из Сибири. Здесь люди из разных городов", — рассказал еще один из участников. "Я из Магадана. Если найдете, кто дальше меня — 500 рублей дам", — пошутил Алексей, стоящий 13-ый по списку.

"Я полагаю, что средняя наценка на смартфон в районе 60%. Перепродажа происходит на сервисах Avito, в интернете. Вчера человек с "Горбушки" предложил выкупить смартфоны у меня за 150 тысяч рублей каждый. Очень много людей, которые хотят перекупить", — отметил Илья.

Презентация iPhone X в Купертино. 12 сентября 2017 года
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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"Мне уже жалко потраченное время. Я бы уже не продал. Мне должны привезти сюда iPhone по предзаказу. Я просто за три минуты в день предзаказа все сделал, его до 14 часов дня завтра привезут. Он (заказанный смартфон – ред.) 100% будет, его оставлю себе, а тот, что куплю в очереди, — на перепродажу", — добавил Александр.

"Берем на перепродажу, себе и друзьям, знакомым на перепродажу", — не скрывает Вероника.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОчередь за iPhone X в магазине re:Store в Москве. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Очередь за iPhone X в магазине re:Store в Москве. 2 ноября 2017

Продажные места

Смартфон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Согласно данным на сайте Avito и в социальных сетях, участники очереди продают свои места, стоимость варьируется от 5 до 60 тысяч рублей.

Однако в реальности цены могут быть гораздо выше, в зависимости от места. Так, по утверждению ряда стоявших в очереди, первое место в ней было продано за 300 тысяч рублей.

"Не знаю, продали ли. Слышали, что первое место за 300 тысяч продают. 67-ое место за 50 тысяч", — рассказала Светлана.

Очередь за iPhone X в магазине re:Store в Москве. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Да, продают, но я лично не буду. Это логично, что продают. Это люди, у которых нет денег, но они готовы постоять в очереди. То есть придет какой-то дяденька с большими деньгами и скажет: "Я даю тебе 20 тысяч, а я на твое место встаю". 20 тысяч — мало за двое суток, и он говорит: "Даю 35 тысяч". "Ну, я подумаю", — скажешь ты. "Ок, 40 тысяч", — предлагают тебе. И человек уходит из очереди", — рассказал Евгений.

"Я думаю, что среди первых 50 человек такого не будет, будет дальше по очереди. Люди, которые стоят в первой половине, в сотне, скажем так, уже нашли потенциальных покупателей. Им все равно, придет какой-то дяденька с n-суммой или нет, они уверены в своем покупателе. Или же они берут себе. Чем меньше привезут телефонов, тем дороже место", — отметил он.

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© AP Photo / Paul Sakuma, File
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"Нет продажи мест, это фейк. Если человек хочет продать место, то на его место не встанет другой. Если человек уйдет, на его место встанет следующий по очереди. Мы видели сейчас, как вычеркнули, 63-е или 64-е место было. Он сам ушел, уже ноют тут люди", — рассказал Александр из Краснознаменска.

Компания Apple в преддверии старта продаж намерена увеличить охрану в магазине на Тверской в Москве. "Да, конечно, и поддержка полиции из ЦАО (Центрального административного округа Москвы – ред.)", — сообщили РИА Новости в компании в ответ на вопрос о возможном введении дополнительной охраны в связи с событием.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПокупатели, желающие приобрести смартфон Iphone X, в очереди у магазина Restore на Тверской улице в Москве. 2 ноября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Покупатели, желающие приобрести смартфон Iphone X, в очереди у магазина Restore на Тверской улице в Москве. 2 ноября 2017
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