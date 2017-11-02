Три дня в очереди за iPhone X: все удобства, кроме тепла

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Мариам Багдасарян. Уже несколько дней сотни москвичей и гостей столицы мерзнут перед витринами магазинов, в которых в пятницу стартуют официальные продажи смартфонов iPhone X, минимальная стоимость которых составит 79,99 тысячи рублей.
Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем доступно в двух цветах (серебристый и "серый космос"), оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. Старт продаж запланирован на 3 ноября.
Для большинства ожидающих, очередь за флагманом компании Apple — это бизнес. Как рассказали корреспонденту РИА Новости молодые люди у магазина ReStore на Тверской улице, они хотят либо перепродать смартфон с наценкой в 60-200%, либо "держат" место для других потенциальных покупателей.
Вставшие в очередь приехали к магазину на Тверской во всеоружии. С собой они прихватили "прожиточный минимум" в виде еды и напитков, разогревают еду в ближайших магазинах и кафе. Помимо этого в арсенале у них шахматы, вязальный набор, книги, водка, теплая одежда и одеяла.
Продажа по браслетам
"У первой сотки больше шансов. Кто-то говорит, что если будет больше 700 человек, то будут по одному телефону в руки. С 6 до 8 утра будут раздаваться номерки. Сейчас один номерок — два телефона, и они возврату не подлежат", — сказала девушка Лейла.
"В 6 утра начнут выдавать специальный браслет. Об этом на сайте официально говорили. Специально на руки людям будут выдавать браслеты. Если браслет порван или испорчен, то он недействителен", — добавила Вероника.
"Постройтесь в очередь быстро. Извините за задержку, печатали очень долго список", — заявил в ручной мегафон один из стихийных организаторов очереди. После этого он быстро проходит вдоль очереди, оглашая имена участников. Если один из пришедших не сообщил о своем присутствии, его быстро вычеркивают из списка.
"Потому что ReStore официально никаких списков не делал. Живая очередь и все. Они (представители магазина — ред.) сказали: "Давайте не будем создавать толкучку и так далее, и не мешать работе магазина". Так, постепенно-постепенно приходило все больше людей. После каждого чека (check, проверка – ред.) — говорят время другого чека. Пока больше 400 людей. Из них человек 200 точно останется, хотя может к 6 утра будет уже тысяча. Потому что люди подумают, "почему не попытать удачу". Оно того стоит. Если бы оно было не выгодно, никто бы не стоял", — сообщил он.
Очередь со списком начинается справа от магазина. С левой стороны сидят те, кто не входит в список.
Очередь с удобствами
Некоторые люди стоят в очереди за компанию, без номера и намерения приобрести телефон.
"Моя девушка меня просто поддерживает, в списке только я. Сегодня мы не уйдем никуда спать. Из тех, кого вы видите в очереди, останется только треть. Все будут сегодня ночью спать, танцевать, играть, делать что угодно до утра", — сказал один из поклонников IPhone, который стоит на Тверской со вторника.
Москва, наши дни: Очередь за Iphone X— Benjamin (@NataydoFudzyro) 1 ноября 2017 г.
Продажа начнется только в пятницу… pic.twitter.com/Mi4LD8OTnk
"Мы спим не прямо тут на полу, а в "Шоколаднице" или где-то рядом. Но сегодня будем прямо тут (на складных стульях). Видите, каждый час будут проверять наличие людей в очереди. А раньше не проверяли ночью каждый час наличие людей. То есть была основная группа, которая это все затеяла, она примерно видела, кто уходит, кто остается и так далее. А сейчас, чтобы дать народу понять, что придется постоять, они просто проводят "чеканку" каждый час", — рассказал он.
"Мы 61-ые по списку. Стоим со вчерашнего вечера. Сплю в машине, ем в кафешках", — рассказала Вероника из Краснознаменска.
"Я 180-ая. Сегодня с 8 утра стою. Вчера приходила вечером, была 280-ая. Это вычеркнули тех, кто не отметился. У нас водка, чипсы, карты, шахматы, вышивальные предметы, пледы, свитера. Сначала холодно было ногам, но сейчас нормально. Но это того стоит", — рассказала студентка из Москвы Варвара.
Купить-продать
Большинство пришедших к магазину — приезжие из Московской области и других регионов.
"Я из Чехова. Со вторника стоим, замерзли. Тут все нам желают удачи. Но это того стоит. Это для себя, девушки и на перепродажу. Да, все на перепродажу идет. Выгоднее будет сейчас купить и потом перепродать. Сколько стоит перепродажа — не скажу", — заявил Антон.
"Я из Сибири. Здесь люди из разных городов", — рассказал еще один из участников. "Я из Магадана. Если найдете, кто дальше меня — 500 рублей дам", — пошутил Алексей, стоящий 13-ый по списку.
"Я полагаю, что средняя наценка на смартфон в районе 60%. Перепродажа происходит на сервисах Avito, в интернете. Вчера человек с "Горбушки" предложил выкупить смартфоны у меня за 150 тысяч рублей каждый. Очень много людей, которые хотят перекупить", — отметил Илья.
"Берем на перепродажу, себе и друзьям, знакомым на перепродажу", — не скрывает Вероника.
Продажные места
Однако в реальности цены могут быть гораздо выше, в зависимости от места. Так, по утверждению ряда стоявших в очереди, первое место в ней было продано за 300 тысяч рублей.
"Не знаю, продали ли. Слышали, что первое место за 300 тысяч продают. 67-ое место за 50 тысяч", — рассказала Светлана.
"Я думаю, что среди первых 50 человек такого не будет, будет дальше по очереди. Люди, которые стоят в первой половине, в сотне, скажем так, уже нашли потенциальных покупателей. Им все равно, придет какой-то дяденька с n-суммой или нет, они уверены в своем покупателе. Или же они берут себе. Чем меньше привезут телефонов, тем дороже место", — отметил он.
Компания Apple в преддверии старта продаж намерена увеличить охрану в магазине на Тверской в Москве. "Да, конечно, и поддержка полиции из ЦАО (Центрального административного округа Москвы – ред.)", — сообщили РИА Новости в компании в ответ на вопрос о возможном введении дополнительной охраны в связи с событием.