Москвичи в очереди за iPhone X смогут согреться в бесплатных автобусах

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москве людям, которые стоят в очередях за новым iPhone X, предоставили несколько бесплатных автобусов для того, чтобы они могли погреться, сообщил РИА Новости источник транспортном комплексе в четверг.

"Не важно, за чем молодежь стоит. Мы не хотим, чтобы они в погоне за модой заработали себе пневмонию", — сообщил источник.

Ранее представитель ретейлера re:Store Людмила Семушина рассказала РИА Новости, что москвичи, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за новым телефоном за три дня до официального старта продаж.

Apple 12 сентября представила новое поколение смартфонов, в том числе iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем доступно в двух цветах (серебристый и "серый космос"), оснащено процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В России новый iPhone можно будет купить за цену от 79 990 рублей.

Старт продаж запланирован на 3 ноября.