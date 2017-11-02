В России утвердили премию в области права среди СМИ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вручение первой Всероссийской премии в области права среди средств массовой информации состоится в Москве 30 ноября, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации юристов России.

"Премия учреждена Ассоциацией юристов России в 2017 году в целях повышения уровня подготовки и культуры распространения информации правового характера в СМИ и будет вручаться ежегодно в следующих номинациях: "Лучший телевизионный материал – сюжет или репортаж в области права", "Лучшая просветительская работа в области права", "Лучший материал о правовом регулировании бизнеса", "Лучшее освещение социально значимого юридического процесса", "Лучшее освещение юридического процесса в субъекте Российской Федерации" и "Лучший материал о деятельности Ассоциации", — сообщили в пресс-службе.

Прием заявок на соискание премии открыт с 1 по 20 ноября 2017 года. К участию в конкурсе приглашаются корреспонденты, редакторы, журналисты, сотрудники пресс-служб и телестудий, внештатные авторы. Награждение победителей состоится 30 ноября 2017 года в Москве в рамках IV Юридического форума стран БРИКС.