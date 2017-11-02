СК предложил прощать работодателей, до суда выплативших долги по зарплате

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России предложил освобождать от уголовной ответственности за невыплату зарплат тех работодателей, которые расплатятся с персоналом до окончания следствия, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
"Предлагается предусмотреть в качестве основания освобождения от уголовной ответственности руководителя организации или работодателя — физического лица погашение ими в полном объеме просроченной задолженности по заработной плате и социальным выплатам до окончания предварительного расследования", — приводит ведомство слова Бастрыкина.
Он добавил, что СК основывается на имеющемся у следствия положительном опыте расследования налоговых преступлений. "Как показывает практика, руководители организаций и индивидуальные предприниматели при наличии финансовых средств стали активно использовать возможность погасить имеющуюся задолженность, чтобы избежать уголовной ответственности", — сказал Бастрыкин.