СК предложил прощать работодателей, до суда выплативших долги по зарплате

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Следственный комитет России предложил освобождать от уголовной ответственности за невыплату зарплат тех работодателей, которые расплатятся с персоналом до окончания следствия, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.

Официальный представитель СК России Светлана Петренко рассказала журналистам, что в четверг Бастрыкин провел совещание по вопросам расследования фактов невыплаты заработной платы.

"Предлагается предусмотреть в качестве основания освобождения от уголовной ответственности руководителя организации или работодателя — физического лица погашение ими в полном объеме просроченной задолженности по заработной плате и социальным выплатам до окончания предварительного расследования", — приводит ведомство слова Бастрыкина.

При этом глава СК предложил увеличить санкцию части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы на срок до четырех лет лишения свободы), чтобы дать следствию больше полномочий в расследовании этих преступлений. "Это изменит категорию преступления и даст возможность осуществлять оперативно-разыскные мероприятия в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия этих преступлений", — сказал Бастрыкин.

Он добавил, что СК основывается на имеющемся у следствия положительном опыте расследования налоговых преступлений. "Как показывает практика, руководители организаций и индивидуальные предприниматели при наличии финансовых средств стали активно использовать возможность погасить имеющуюся задолженность, чтобы избежать уголовной ответственности", — сказал Бастрыкин.