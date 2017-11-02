Опрос показал, какой доход россияне считают порогом бедности

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Результаты масштабного интернет-опроса, проведенного Общественной палатой, говорят о том, что большинство россиян считает порогом бедности доход в 20 тысяч рублей в месяц, сообщила глава комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор РГСУ Наталья Починок.

"По ощущениям респондентов, порог бедности — 20 тысяч рублей, после которого люди чувствуют, что это все, предел", — сказала Починок на форуме "Сообщество" в Москве.

Она добавила, что ВЦИОМ называет несколько иную цифру: по его данным, черта бедности для россиян – это 15 тысяч рублей.

Опрос ОП был посвящен проблеме бедности и социальному самочувствию граждан — по словам секретаря Валерия Фадеева, эта тема станет одним из приоритетных направлений работы палаты.