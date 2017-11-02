Академик Трутнев стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством"

САРОВ (Нижегородская область), 2 ноя — РИА Новости. Легендарный ученый академик Юрий Трутнев, разработавший основы современного российского ядерного оружия, награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

О подписанном президентом России указе о награждении Трутнева в четверг в Сарове на торжественном мероприятии по случаю 90-летия ученого объявил заместитель полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Таким образом, Трутнев стал первым среди работников ядерного оружейного комплекса России полным кавалером этого ордена.

В 1998 году Трутнев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, в 2003 году — орденом второй степени и в 2012 году — орденом четвертой степени.

Трутнев внес решающий вклад в разработку основ современного российского ядерного оружия и достижение стратегического паритета с США, позволившего в конечном итоге обеспечить мир. В четверг ученому исполняется 90 лет.