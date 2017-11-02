Собчак предложила решить вопрос захоронения тела Ленина на референдуме

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, заявила, что вопрос о захоронении тела Владимира Ленина нужно решать на референдуме.

Ранее в четверг Кадыров в своем Telegram-канале выступил за захоронение тела Ленина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин.

"Теперь вот Рамзан Кадыров вслед за мной призывает похоронить Ленина. Правда добавляет, что решать должен (президент РФ Владимир) Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен не Путин. Решать должен российский народ. Решать он это должен на свободных выборах и референдумах. В марте ему, например, предстоит решить, кто станет президентом", — написала Собчак на своей странице в Facebook,

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Глава Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Александр Ослон заявил РИА Новости, что очередной виток дискуссии связан с предстоящими в 2018 году выборами президента РФ.

Предложение убрать тело Ленина с Красной площади недавно высказывали два возможных кандидата на предстоящих президентских выборах: телеведущая Ксения Собчак и журналистка и правозащитница Екатерина Гордон. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что референдум о захоронении вождя возможен, но в будущем.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".