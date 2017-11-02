Зюганов о захоронении Ленина: просьба успокоиться и заняться делом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о захоронении тела Владимира Ленина, попросил "успокоиться и заняться серьезным делом".
"Есть общественное мнение. Проводили телепередачу, называется "Имя России". Четыре раза опрашивали студентов и молодежь, 40 миллионов отвечали, все четыре раза Ленин и Сталин вошли в первую тройку как самые выдающиеся люди нашей тысячелетней державы. Поэтому просьба успокоиться и заняться серьезным делом. На фоне кризиса, когда богатеи богатеют, а три четверти народа нищает, эти высказывания выглядят, на мой взгляд, просто кощунственно", — сказал Зюганов на пресс-конференции в ходе 19-й международной встречи коммунистических и рабочих партий, которая проходит в Таврическом дворце в Петербурге.
"Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Ленин захоронен в соответствии в том числе и с православными канонами. Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли. Таких склепов сегодня по миру около сотни", — добавил Зюганов.