Зюганов о захоронении Ленина: просьба успокоиться и заняться делом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на инициативу главы Чечни Рамзана Кадырова о захоронении тела Владимира Ленина, попросил "успокоиться и заняться серьезным делом".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг написал в своем Telegram-канале, что решение о захоронении тела Ленина и хранящейся в петербургской Кунсткамере головы наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата "будет самым верным с исторической точки зрения". По мнению Кадырова, неправильно, что "в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком". По словам главы Чечни, "довольно глазеть на труп Ленина".

"Есть общественное мнение. Проводили телепередачу, называется "Имя России". Четыре раза опрашивали студентов и молодежь, 40 миллионов отвечали, все четыре раза Ленин и Сталин вошли в первую тройку как самые выдающиеся люди нашей тысячелетней державы. Поэтому просьба успокоиться и заняться серьезным делом. На фоне кризиса, когда богатеи богатеют, а три четверти народа нищает, эти высказывания выглядят, на мой взгляд, просто кощунственно", — сказал Зюганов на пресс-конференции в ходе 19-й международной встречи коммунистических и рабочих партий, которая проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

По его словам, решение о захоронении Ленина было принято высшим законодательным органом страны и было поддержано всеми без исключения законодательными собраниями всего союзного государства. Кроме того, по словам Зюганова, в соответствии с нынешним российским законом перезахоронение возможно только с согласия родственников, а племянница Ленина Ольга Дмитриевна Ульянова "всегда была против и заявляла это не раз".

"Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Ленин захоронен в соответствии в том числе и с православными канонами. Он в склепе лежит на два метра ниже уровня земли. Таких склепов сегодня по миру около сотни", — добавил Зюганов.