10 тысяч человек уже подали заявки на олимпиаду "Я – профессионал"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Более 10 тысяч человек подали предварительные заявки на участие в первой профессиональной олимпиаде студентов "Я — профессионал", которая призвана стать социальным лифтом для студентов старших курсов.

Официальная регистрация начнется 7 ноября и продлится до начала декабря. Подготовиться к отборочному этапу, который пройдет онлайн, участникам помогут демонстрационные задания по выбранному направлению.

"Очевидно, что молодежь все ярче артикулирует запрос на возможности для реализации своих профессиональных амбиций. Им нужны работающие социальные лифты, которые откроют путь к профессиональной самореализации в престижных компаниях для десятков тысяч молодых, упорных, одаренных и работоспособных. Именно такой социальный лифт мы создаем, организуя олимпиаду", — заявила руководитель проекта "Я — профессионал" Валерия Касамара.

Все участники олимпиады получат возможность начать профессиональную карьеру с большими преимуществами. Победители смогут поступить в магистратуру или аспирантуру российских вузов с высшим баллом, получить денежные премии, пройти стажировки в компаниях — лидерах российской экономики, а также попасть в национальную базу "Молодые профессионалы", доступную рекрутерам крупнейших компаний.

Всего на олимпиаде представлено 27 направлений — от фотоники и биотехнологий до строительства, дизайна и журналистики. Полный список доступен на сайте проекта. Задания рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Они носят прикладной характер и составлены профессионалами крупных государственных и частных компаний, а также научными сотрудниками.

Заключительный этап олимпиады пройдет 27-30 января 2018 года в очном формате на площадках российских вузов, а имена победителей назовут в период с 19 февраля по 2 марта следующего года.

Олимпиада "Я — профессионал" — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания "Яндекс", партнер — группа компаний "Просвещение".