Роспотребнадзор будет штрафовать за принуждение к предоставлению данных

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает ввести штраф за принуждение потребителя к предоставлению персональных данных в случаях, когда это не предусмотрено законодательством РФ, соответствующий проект опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Понуждение потребителя, в том числе под угрозой отказа в заключении, исполнении, изменении, расторжении договора, к предоставлению персональных данных в случаях, когда обязанность предоставления таких данных не предусмотрена законодательством Российской Федерации и не связана с непосредственным исполнением договора с потребителем, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей", — говорится в тексте проекта.

Отмечается, что такой подход соответствует принципам ООН для защиты интересов потребителей, которые в числе принципов добросовестной деловой практики называют защиту личной информации и использование механизмов получения согласия на сбор и использования личных данных потребителей.