Глава СПЧ рассказал, во что можно превратить мавзолей на Красной площади

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов предложил сделать мавзолей на Красной площади музеем, по аналогии с Дворцом инвалидов в Париже, где находится гробница Наполеона.

Ранее в четверг глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выступил за захоронение основателя советского государства Владимира Ланина, назвав это решение самым верным с исторической точки зрения. Он отметил, что решать этот вопрос должен президент РФ Владимир Путин.

"Я думаю, что настало время решить проблему мавзолея, но только не вот таким радикальным образом, а сделать мавзолей музеем", — сказал Федотов журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к предложениям убрать тело Ленина из мавзолея.

"Вот в Париже есть Дворец инвалидов, где есть гробница Наполеона, — это музей, а не место поклонения. Никто не приходит во Дворец инвалидов, чтобы положить венок к гробнице Наполеона. Моя идея как раз и заключается в том, чтобы превратить мавзолей в музей мавзолея", — продолжил глава СПЧ.

Он отметил, что для создания такого музея ничего менять не потребуется, тело останется в мавзолее.

"Не надо ничего менять, это должен быть музей, на входе должен стоять билетер, который отрывает билетики. Дальше экспозиция, посвященная созданию мавзолея, технологии и истории бальзамирования. Это очень интересный будет музей, я вас уверяю, его посещать будут очень многие, но при этом он перестанет быть местом поклонения", — полагает Федотов.

Он подчеркнул, что к этому необходимо относиться как к истории, и с этой точки зрения превращение мавзолея в музей было бы самым правильным.

"А то, что тело может там находиться, ну, что же? В Британском музее есть тоже мумии фараонов. Но никому в голову не приходит к ним класть цветы. Нужно к этому относиться как к истории, к историческому факту", — добавил Федотов.