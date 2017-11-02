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Общество

В Екатеринбургском зоопарке львица из Крыма родила трех львят-девочек

13:5302.11.2017
(обновлено: 14:06 02.11.2017)
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© Фото : Екатеринбургский зоопаркЛьвица из Крыма родила трех львят-девочек Хоуп, Белиф и Лав в Екатеринбургском зоопаркеЛьвица из Крыма родила трех львят-девочек Хоуп, Белиф и Лав в Екатеринбургском зоопарке
© Фото : Екатеринбургский зоопарк

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Крымская львица, живущая в Екатеринбурге, родила в конце сентября трех львят-девочек, сообщает в четверг городской зоопарк.

Львица. Архивное фото
© AFP 2017 / Jose Jordan
В Крыму рыжая слепая львица родила редких львят-альбиносов
По информации учреждения, четырехлетняя львица Эмма прибыла в екатеринбургский зоопарк из Крыма в ноябре 2016 года. Здесь ее уже ждал девятилетний самец Эрни.

"В Екатеринбургском зоопарке пополнение в семье львов. Три девочки родились 30 сентября у пары Эрни и Эммы. Почти месяц самка не показывала потомство и не выпускала детенышей из домика в своем вольере. Теперь малыши окрепли, подросли и стали выходить из своего убежища, при этом они робко изучают окружающую обстановку, а в случае опасности прячутся в домике", — отмечается в сообщении.

По данным зоопарка, Эмма чувствует себя хорошо, отличается отменным аппетитом, для лактации в ее рацион включили витамины и кипяченое молоко. Львят назвали Хоуп, Белиф и Лав. Посмотреть на них можно в павильоне "Теплолюбивые хищники".

Обитатели сафари-парка "Тайган"
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСафари-парк находится в Белогорском районе Крыма возле Тайганского водохранилища.Посетители около вольера с жирафами в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сафари-парк находится в Белогорском районе Крыма возле Тайганского водохранилища.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкНа территории в 32 гектара здесь обитают несколько прайдов львов.Львенок в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
На территории в 32 гектара здесь обитают несколько прайдов львов.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПомимо больших кошек в "Тайгане" живут обезьяны, верблюды, яки, медведи, жирафы, птицы, ламы, разные виды антилоп - всего порядка 80 видов животных.Поросёнок в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Помимо больших кошек в "Тайгане" живут обезьяны, верблюды, яки, медведи, жирафы, птицы, ламы, разные виды антилоп - всего порядка 80 видов животных.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкТуристы в сафари-парке могут понаблюдать за повадками и привычками диких зверей, увидеть, как играют львята или как взрослые самцы делят территорию.Семейство львов в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Туристы в сафари-парке могут понаблюдать за повадками и привычками диких зверей, увидеть, как играют львята или как взрослые самцы делят территорию.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПримерно 20 гектаров территории "Тайгана" отведено под сафари парк львов, а остальные — под стационарный зоопарк, где можно увидеть копытных, млекопитающих и птиц, и детский зоопарк.Страус в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Примерно 20 гектаров территории "Тайгана" отведено под сафари парк львов, а остальные — под стационарный зоопарк, где можно увидеть копытных, млекопитающих и птиц, и детский зоопарк.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВольер с камерунскими карликовыми козами и вьетнамскими свинками.Посетители в вольере со свиньями и козлами в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Вольер с камерунскими карликовыми козами и вьетнамскими свинками.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкНесмотря на отсутствие вольеров, львы не представляют никакой опасности для туристов благодаря тому, что маршруты продолжены по специально оборудованным мостам, общая протяженность которых превышает километр.Львица в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Несмотря на отсутствие вольеров, львы не представляют никакой опасности для туристов благодаря тому, что маршруты продолжены по специально оборудованным мостам, общая протяженность которых превышает километр.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПо территории парка можно передвигаться на паровозике, электромобиле или велорикше, ну и конечно пешком.Сотрудник в электромобиле сафари-парка Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
По территории парка можно передвигаться на паровозике, электромобиле или велорикше, ну и конечно пешком.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВ марте этого года у амурских тигров Фроси и Феликса, живущих в питомнике, родились трое котят.Тигренок в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
В марте этого года у амурских тигров Фроси и Феликса, живущих в питомнике, родились трое котят.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВсего в сафари-парке "Тайган" живут порядка 40 тигров.Семейство тигров в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Всего в сафари-парке "Тайган" живут порядка 40 тигров.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВ сафари-парке живут и редкие белые львы.Львица в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
В сафари-парке живут и редкие белые львы.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкВ сафари-парке не возбраняется угощать животных, однако для этого надо получить специальный корм.Посетители в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
В сафари-парке не возбраняется угощать животных, однако для этого надо получить специальный корм.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкАмурский тигр - самый крупный представитель кошачьих, в размерах он превосходит даже льва.Тигр в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Амурский тигр - самый крупный представитель кошачьих, в размерах он превосходит даже льва.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкПопуляция львов в сафари-парке неуклонно растет и насчитывает уже более 75 особей.Лев в сафари-парке Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Популяция львов в сафари-парке неуклонно растет и насчитывает уже более 75 особей.
© РИА Новости / Георгий ЗимаревПерейти в фотобанкСотрудники парка советуют туристам задержаться в питомнике хотя бы на сутки, чтобы увидеть все фазы жизни львов - ведь они, как яркие представители семейства кошачьих, активны вечером, ночью и на рассвете.Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники парка советуют туристам задержаться в питомнике хотя бы на сутки, чтобы увидеть все фазы жизни львов - ведь они, как яркие представители семейства кошачьих, активны вечером, ночью и на рассвете.
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