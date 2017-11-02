В Екатеринбургском зоопарке львица из Крыма родила трех львят-девочек

Львица из Крыма родила трех львят-девочек Хоуп, Белиф и Лав в Екатеринбургском зоопарке

Львица из Крыма родила трех львят-девочек Хоуп, Белиф и Лав в Екатеринбургском зоопарке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя – РИА Новости. Крымская львица, живущая в Екатеринбурге, родила в конце сентября трех львят-девочек, сообщает в четверг городской зоопарк.

По информации учреждения, четырехлетняя львица Эмма прибыла в екатеринбургский зоопарк из Крыма в ноябре 2016 года. Здесь ее уже ждал девятилетний самец Эрни.

"В Екатеринбургском зоопарке пополнение в семье львов. Три девочки родились 30 сентября у пары Эрни и Эммы. Почти месяц самка не показывала потомство и не выпускала детенышей из домика в своем вольере. Теперь малыши окрепли, подросли и стали выходить из своего убежища, при этом они робко изучают окружающую обстановку, а в случае опасности прячутся в домике", — отмечается в сообщении.

По данным зоопарка, Эмма чувствует себя хорошо, отличается отменным аппетитом, для лактации в ее рацион включили витамины и кипяченое молоко. Львят назвали Хоуп, Белиф и Лав. Посмотреть на них можно в павильоне "Теплолюбивые хищники".