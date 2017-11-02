Поклонская поддержала Кадырова в вопросе захоронения тела Ленина

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддержала слова главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости захоронения тела Владимира Ленина.
"Поддерживаю Рамзана Ахматовича и тоже считаю, что смотреть на труп в центре столицы — это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески. Неужели нахождение мертвого в качестве экспоната для массового обозрения может принести в чьи-то сердца радость и светлые чувства", — написала Поклонская на своей странице в Facebook.
Вопрос захоронения тела Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.
Ранее первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявил РИА Новости, что в партии не считают первоочередным вопрос захоронения Ленина, а точку зрения Кадырова, который входит в состав высшего совета ЕР, не обсуждали.