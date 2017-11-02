МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В "Единой России" не обсуждали точку зрения главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросу захоронения тела Владимира Ленина, заявил РИА Новости первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

Ранее Кадыров, который входит в состав высшего совета ЕР, выступил за захоронение Ленина. В своем канале в Telegram он написал, что это решение было бы самым верным с исторической точки зрения.

"Это вопрос, который может обсуждаться в обществе, но это не первоочередной вопрос", — сказал Исаев.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.