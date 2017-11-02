Алферов выступил против захоронения тела Ленина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов выступил против захоронения тела Владимира Ленина.
Алферов в четверг принимает участие в 19-й международной встрече коммунистических и рабочих партий, которая проходит в Таврическом дворце.
"Да вообще, по-моему, трогать его (тело Ленина) не стоит и нельзя", — сказал он РИА Новости.
Вопрос захоронения тела Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.