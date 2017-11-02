Алферов выступил против захоронения тела Ленина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Нобелевский лауреат, академик Жорес Алферов выступил против захоронения тела Владимира Ленина.

Алферов в четверг принимает участие в 19-й международной встрече коммунистических и рабочих партий, которая проходит в Таврическом дворце.

"Да вообще, по-моему, трогать его (тело Ленина) не стоит и нельзя", — сказал он РИА Новости.

В четверг глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что решение о захоронении тела Ленина и хранящейся в петербургской Кунсткамере головы наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата "будет самым верным с исторической точки зрения". По мнению Кадырова, неправильно, что "в самом сердце России, на Красной площади, стоит гроб с мертвым человеком". По словам главы Чечни, "довольно глазеть на труп Ленина".

Вопрос захоронения тела Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.