Франция начала выдавать россиянам краткосрочные шенгенские визы за 48 часов

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Франция с четверга начала выдавать россиянам краткосрочные шенгенские визы за 48 часов в случае подачи документов в Москве, в случае подачи документов в других визовых центрах в РФ к этому сроку надо добавить время транспортировки заявок до Москвы и обратно, сообщили РИА Новости во французском посольстве в РФ.

"Запросы на оформление краткосрочной визы, поданные с сегодняшнего дня в Москве гражданами России, обрабатываются за 48 часов", — рассказали в дипмиссии.

Дипломат пояснил, что в случае подачи документов в других 17 визовых центрах на территории РФ к двум суткам необходимо добавить время транспортировки заявок до Москвы и обратно.