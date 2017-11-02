Рособрнадзор улучшил бланки ЕГЭ, сократив стоимость экзамена

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Рособрнадзор усовершенствовал процедуру ЕГЭ, полностью автоматизировав доставку и сканирование бланков измерительных материалов, что позволит сократить стоимость проведения экзамена и увеличить время для ответов учащихся, сообщил замглавы ведомства Анзор Музаев.

"Эта технология позволяет сделать шаг вперед в плане информационной безопасности. У нас уходят все звенья с человеческими ресурсами, которые имели доступ к контрольно-измерительным материалам до момента, когда их получит ученик", — сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной презентации новых бланков ЕГЭ.

Он пояснил, что ранее единый госэкзамен представлял собой большую цепочку от печати до доставки бланков, сейчас вся процедура будет максимально автоматизирована.

"Все эти часы оплачивались сотрудникам (школ). Это были большие расходы для субъектов РФ. Мы эти расходы оптимизировали. Всегда любят говорить о дороговизне ЕГЭ. Уже несколько раз подряд благодаря новым технологиям мы на самом деле цену этой процедуры снижаем и доводим до минимума", — сказал замминистра.

Он также сообщил, что в новых бланках часть полей уже будут заполнены, что позволит сократить количество ошибок и, как следствие, апелляций. Таким образом, у школьников появится больше времени, которое они будут тратить на сами ответы ЕГЭ, а не на заполнение бланков.

В четверг Рособрнадзор проводит всероссийскую тренировку печати полного комплекта экзаменационных материалов. Она пройдет в 517 пунктах проведения экзамена в 85 субъектах РФ. Как напомнил Музаев, во время проведения ЕГЭ-2017 около половины ППЭ уже использовали эту технологию. В 2018 году экзамен практически полностью перейдет на новый метод.