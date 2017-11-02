МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В Москву прилетели первые снегири, сообщили РИА Новости в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

"Снегири прилетели в Москву. Для гнездования снегири выбирают территории с участками хвойных насаждений. В столице гнездящихся снегирей регистрировали в московской части Национального парка "Лосиный остров", в Серебряноборском лесничестве и в Битцевском лесу", — рассказали РИА Новости специалисты департамента.

По их словам, в гнездовой период птицы очень осторожны и не попадаются на глаза людям, но с приходом зимних холодов снегири перебираются в жилые кварталы города, где для них в обилии растут плодово-ягодные деревья.

"Они очень любят семена рябины, боярышника, и яблок, также лакомятся семенами ясеня и клена, вскрывают коробочки сирени. Зимой в Москве их насчитывается около тысячи особей", — добавил собеседник агентства.