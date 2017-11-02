Зрители Первого канала выбрали участников новогодних эфиров

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Зрители Первого канала проголосовали за то, чтобы увидеть в новогодних эфирах певца Григория Лепса, рэпера Басту, группы Ленинград и Руки Вверх! и других исполнителей, сообщает пресс-служба канала.

Голосование за исполнителей, в котором приняли участие более 1,3 миллиона человек из России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, проходило на странице Первого канала в социальной сети "Одноклассники" и завершилось в ночь с 30 на 31 октября. По его итогам зрители сами выбрали тех звезд, которых они хотят увидеть в праздничном эфире.

"Лидер голосования Григорий Лепс регулярно принимает участие в эфирах Первого канала и два сезона был наставником "Голоса", как и Полина Гагарина, занявшая четвертое место. Наргиз и вовсе была открыта "Голосом". В каком-то смысле этот проект представил широкой аудитории, далекой от рэп-культуры, и Басту. Алла Пугачева, вокруг имени которой ломались копья по результатам прошлого новогоднего проекта, вошла в топ-10 самых востребованных звезд – снимаем шляпу, надеемся, вместе с теми, кто в этом сомневался", — сказал главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта, чьи слова приводит пресс-служба.

Кроме того, в новогоднюю ночь зрители увидят Ани Лорак и Светлану Лободу, группы Ленинград, Руки вверх! и Грибы, Стаса Михайлова и Филиппа Киркорова, а также других артистов. Всего в финальный список вошли 30 исполнителей.

После новогодней ночи нынешнего года в Сети разгорелся скандал: недовольные зрители начали подписывать петицию, в которой просили гендиректора Первого канала Константина Эрнста не заполнять праздничный эфир старыми хитами и отказаться от застолья. Параллельно с этим заявлением появилось и другое — его создатель требовал убрать из "огонька" Аллу Пугачеву и нескольких других известных артистов.

Сам Эрнст заявил, что претензии молодежной аудитории справедливы, но "системными зрителями новогодних огоньков являются зрители 45+", которым интересны именно Алла Пугачева, София Ротару и другие. Позднее "Одноклассники" предложили Первому каналу провести голосование за любимых исполнителей.

"Это хорошая возможность "сверить часы", понять, насколько мы чувствуем и понимаем запрос аудитории. Мы были готовы и к совершенно неожиданным результатам – тот список, который изначально был предложен для голосования, составлял не Первый канал. Это артисты, чью музыку чаще всего прослушивают пользователи "Одноклассников". Как выяснилось, мы с аудиторией неплохо понимаем друг друга", — заключил Аксюта.