Более 90% заключенных в России совершили преступление в состоянии опьянения

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Более 90% заключенных в РФ совершили преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, бороться с этой зависимостью в среде осужденных ФСИН планирует совместно с Русской православной церковью, сообщили в четверг представители ведомства на круглом столе по вопросу перевоспитания осужденных.

"Более 90% лиц, поступающих в места лишения свободы, совершили преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения", — сказал замглавы ФСИН России Валерий Бояринев.

При этом, по его данным, на сегодняшний день 20% содержащихся в местах лишения свободы лиц находятся там за убийства, почти 30% — за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Он пояснил, что многие из осужденных за преступления с наркотиками сами являются потребителями запрещенных веществ, и после освобождения есть большой риск совершения ими новых уголовных преступлений.

Заместитель руководителя управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Сергей Филимонов рассказал, что с этой категорией осужденных в местах лишения ведут соответствующую работу медицинские работники и психологи, но возникает проблема при их освобождении.

"Перспективное направление работы в этом направлении мы видим в сотрудничестве с Русской православной церковью, у которой есть определенная система реабилитации наркозависимых", — сказал он, отметив, что вместе с заинтересованными госорганами можно наращивать взаимодействие по профилактике нарушений этой категорией осужденных после освобождения.