В ОП заявили о необходимости принятия программы о здоровом питании россиян

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев считает, что в России необходимо принять программу по обеспечению населения здоровым питанием, об этом он заявил на итоговом форуме "Сообщество" в Москве.

"Сегодня главная задача — чтобы продукта питания не были вредными. А может общество поставить вопрос, как сделать так, чтоб продукты питания были ещё и полезными? Может сегодня страна принять программу, чтобы через 5-10-20 лет каждый житель страны имел бы возможность здорового питания?.. Потребуются, несомненно, огромные инвестиции, но это та задача, которую мы должны ставить, общество должно ставить", — заявил Фадеев.

В связи с этим он отметил, что встречался с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

Форумы "Сообщество" проводятся с 2015 года с целью выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах РФ, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности. Форум в Москве — заключительный в серии подобных форумов, проведенных во всех федеральных округах России в 2017 году. В мероприятии традиционно принимают участие гражданские активисты, некоммерческие организации, социальные предприниматели, представители экспертного и бизнес-сообщества, СМИ, органов государственной власти, субъектов РФ и органов местного самоуправления.