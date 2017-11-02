Москвичи выстраиваются в очередь за iPhone X за три дня до старта продаж

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Москвичи, несмотря на холодную погоду, начали занимать очередь за iPhone X за три дня до официального старта продаж, сообщила РИА Новости представитель ритейлера re:Store Людмила Семушина.

RT wylsacom "Очередь за iPhone X в Москве. Продажи стартуют завтра. Подставные, конечно. pic.twitter.com/GrgbOxpvSs" — Nikolay Kotlov (@kotlov_nikolay) 2 ноября 2017 г.

​"Если судить по перекличке очереди, которая самоорганизовалась уже во вторник, вчера там было 267 человек", — сказала Семушина.

Москва, наши дни: Очередь за Iphone X

Продажа начнется только в пятницу… pic.twitter.com/Mi4LD8OTnk — Benjamin (@NataydoFudzyro) 1 ноября 2017 г.

​"Это первый раз, когда толпа собирается за такой срок и первый раз, когда их так много. Обычно очередь за сутки составляет порядка 50 человек, а уже перед самым открытием продаж составляет такое количество", — отметила собеседник агентства.

Судя по сообщениям поклонников Apple в социальных сетях, люди в очереди планируют заработать на этом, продав свои места за 50-60 тысяч рублей.

Apple 12 сентября представила новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х. Устройство с панелями из стекла и безрамочным дисплеем представлен в двух цветах — серебристый и "серый космос", оснащен процессором A11 Bionic и поддерживает технологии дополненной реальности. В РФ минимальная стоимость iPhone Х составит 79 990 рублей.

Старт продаж гаджетов в РФ запланирован на 3 ноября.