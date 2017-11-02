Редакция ФАН заявила о прекращении выдачи ссылок в сервисе Google Новости

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Редакция интернет-ресурса ФАН заявила, что новостной агрегатор Google Новости прекратил выдачу ссылок на публикации издания, издание планирует обратиться в суд; реакцией поисковика РИА Новости пока не располагает.

"Мы были заблокированы без объяснений. Из Google News удален также весь архив публикаций "Федерального агентства новостей", — сообщил РИА Новости представитель ФАН.

По его словам, редакция ФАН планирует обратиться в суд с иском к российскому представительству компании Google. На данный момент компания Google не отвечает на претензии редакции, сказал он.

Собеседник агентства связывает действия поисковика с тем, что "кому-то не понравилась та правда, которую показывали наши корреспонденты, работающие в Сирии".

На сайте ресурса говорится, что трансляция новостей в поисковом сервисе новостей Google Новости была прекращена в ночь на 27 октября, издание называет это "актом политической цензуры, которая выгодна правительству США, с целью ограничения распространения информации о борьбе с международным терроризмом".

Как сообщается на сайте ФАН, главный офис редакции находится в Санкт-Петербурге, в Москве располагается их представительство, где работают штатные репортеры и аналитики.