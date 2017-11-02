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Общество

В Алтайском крае семья Сказочных назвала сына Аладдином

10:5802.11.2017
(обновлено: 11:00 02.11.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкВ перинатальном центре. Архивное фотоВ перинатальном центре. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БАРНАУЛ, 2 ноя — РИА Новости. Супруги из алтайского села с необычной фамилией Сказочные стали популярными после того, как назвали своего второго сына Аладдином; на родителей буквально обрушилась слава не только среди журналистов, но и тысяч неравнодушных россиян.

О том, почему ребенка назвали в честь персонажа популярной сказки, РИА Новости рассказала его мать Ирина Сказочная.

"Тысяча и одна ночь"

Женщина с коляской. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Мальчик весом 3760 граммов и 52 сантиметра появился на свет в роддоме Бийска 20 октября, с именем родители определись еще девять месяцев назад.

"Сильно много вариантов-то и не было, сразу сошлись на Аладдине. Сказочный Аладдин — это очень сказочно и благозвучно, на наш взгляд. С арабского языка имя переводится как возвышенная вера. Когда начали с именем определяться, оно сразу пришло, потому что я любитель восточных сказок, мне нравится "Тысяча и одна ночь", — рассказала Ирина.

Новорожденный. Архивное фото
© Fotolia / Tobilander
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С будущим супругом Алексеем Сказочным Ирина познакомилась на сайте знакомств. Ирина работала учителем, и бегать по свиданиям не было времени. Но 34-летний мужчина покорил ее вниманием и заботой. По словам женщины, "конфетно-букетный" период был сказочным и красивым.

"Фамилия Сказочная была придумана и официально оформлена в 2015 году и теперь живет в мире по нашей задумке уже как родовая. Имя выбирали под стать фамилии, ориентируясь на внутренние ощущения. Мы, конечно же, не ожидали такого интереса со стороны общественности, однако славой это не считаем. Все пошумят немного и перестанут", — считает Ирина Сказочная.

"Тайна философского камня"

По ее словам, в настоящий момент вместе с супругом они занимаются реализацией нескольких творческих и интеллектуальных проектов.

Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
© Fotolia / apetrov89ru
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"Проектов очень много, они, конечно же, семейные. Например, интеллектуальная игра "Тайна философского камня" — уникальнейший проект, это новый формат шахмат. Супруг автор, а мы — команда, которая помогает познакомиться многим с данным направлением. Этот проект рассчитан на значительный географический масштаб", — объяснила собеседница агентства.

По ее словам, родственники сначала удивились решению назвать мальчика Аладдином, но потом привыкли.

"Реакция разная, и даже можно проанализировать, как в данный момент общество реагирует на что-то новое и необычное. Время все расставит на свои места. Страха нет, потому как очень много зависит от человеческих качеств личности, а имя — это набор букв, звуков, посредством которых люди идентифицируют друг друга", — рассуждает мама Аладдина.

Ирина отмечает, что пока рано говорить, подходит ли это имя мальчику или нет, это покажет время.

Родильный дом
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Всего же в семье Сказочных два ребенка: сын Алексей от первого брака супруги и общий ребенок Аладдин. По словам матери, они планируют родить девочку, необычное имя для дочери уже есть.

Между тем, как рассказали РИА Новости в управлении ЗАГС по Алтайскому краю, в регионе также живут дети с такими необычными именами, как Гром, Якуб, Леон, Принцесса и Мальвина.

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