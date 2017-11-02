Общественники и депутаты 4 ноября встретятся на митинге-концерте в Лужниках

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Общественники и парламентарии 4 ноября, в День народного единства, встретятся на праздничном митинге-концерте в московских "Лужниках", а также примут участие в тематических митингах и шествиях, которые пройдут по всей России.

С 2005 года 4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Россия встречает ежегодный праздник Дня народного единства массовыми шествиями и митингами.

"Лужники" объединяют

В День народного единства Общественная палата РФ проведет митинг-концерт "Россия объединяет", он состоится на территории спортивного комплекса "Лужники" в Москве. В этот день там пройдут две концертные программы, фестиваль кухни народов России, спортивные массовые мероприятия.

Среди приглашенных звезд — Филипп Киркоров, группа "Любэ", Григорий Лепс, Полина Гагарина, Наргиз, Нюша, Денис Майданов, Кристина Си, Елена Темникова, Джиган и многие другие. Также на митинге-концерте выступят общественные деятели и представители гражданского общества. Откроет мероприятие секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"Начало концерта — 14.00. Проход к месту проведения мероприятия будет осуществляться от станций метро Спортивная, Воробьевы горы, станции МЦК Лужники, начиная с 11.00. Вход на стадион свободный", — сообщает пресс-служба ОП РФ.

Как ранее рассказали РИА Новости в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции, в заявке ОП РФ на проведение мероприятия, поданной в мэрию Москвы, ожидаемое количество участников было заявлено до 200 тысяч человек.

"Единая Россия" прошагает по стране

Депутаты Госдумы от "Единой России" примут активное участие в праздновании 4 ноября, сообщили в пресс-службе фракции.

"День народного единства депутаты Государственной думы от "Единой России" встретят вместе со своими избирателями; в субъектах РФ пройдут торжественные митинги и шествия, праздничные концерты и гуляния, в которых депутаты фракции примут самое активное участие", — говорится в сообщении пресс-службы.

Парламентарии от Москвы и те, кто в этот день планирует находиться в столице, аппаратом фракции приглашены на митинг-концерт "Россия объединяет", который пройдет в Лужниках по инициативе Общественной палаты РФ.

По словам заместителя секретаря генерального совета "Единой России" Евгения Ревенко, помимо праздничных шествий в столицах субъектов РФ запланированы и другие события, организованные уже непосредственно "Единой Россией" или при ее поддержке.

"В Ставропольском крае запланировано проведение фестиваля дружбы народов "Ты в сердце моем – Россия", приуроченного к празднику. А в Ульяновске в День народного единства активисты партии высадят аллею народного единства и проведут акцию "Мы едины", – рассказал Ревенко.

Также Ревенко сообщил, что на митинге в Пензе партийцы пронесут 100 флагов по центральной части города. Российские триколоры 4 ноября пронесут и представители ЕР в Перми, Тюмени, Твери, Брянске и других городах. В Севастополе отметить День единства выйдут тысячи жителей и гостей города. По центральному городскому кольцу пройдет праздничное шествие, а в Калининграде более 20 партийцев возложат цветы к монументу "1200 гвардейцев". В Самарской области представители местных отделений партии и "Молодой Гвардии Единой России" проведут опросы на знание истории страны.

Другие фракции не остались в стороне

Как рассказали в пресс-службе ЛДПР, лидер партии Владимир Жириновский и депутаты также планируют принять участие в праздновании: шествии, выступлениях и концерте 4 ноября. По словам Жириновского, День народного единства — "универсальный праздник", день всего российского народа "без исключений".

"Это день памяти подвига русских людей, которые без команды сверху, без начальников, без навязанной идеологии объединились и защитили Россию. Ведь в 1614 году от польского нашествия нашу страну спас ни царь, ни вельможи, ни чиновники, а простые люди, наши с вами прадеды. И сегодня мы вспоминаем этот подвиг, благодарим предков за смелость, за силу, за решительность, которую они проявили 400 лет назад и много раз потом. Мы благодарим за то, что сегодня говорим по-русски, а не по-польски, по-монгольски, по-французски или по-немецки. Русские никогда не сдавались и не сдадутся! Да здравствует Россия, да здравствуем мы – ее народ!", — заявил политик, его слова приводит пресс-служба.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов также будет участвовать в праздничных мероприятиях.

"В День народного единства 4 ноября партия" Справедливая Россия " во главе с ее лидером Сергеем Мироновым планирует принять участие в праздничном концерте-митинге "Россия объединяет", — сказали РИА Новости в пресс-службе фракции.

Коммунисты с 1 по 4 ноября организуют в Петербурге свои мероприятия, посвященные столетию Октябрьской революции, а затем 5-7 ноября торжества будут проходить в Москве.