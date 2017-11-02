Кузбасские хирурги спасли новорожденного, сделав уникальную операцию

КЕМЕРОВО, 2 ноя — РИА Новости. Хирурги Кемеровской областной детской клинической больницы спасли новорожденного с низкой массой тела, впервые в регионе выполнив уникальную торакоскопическую операцию по созданию отсутствующего пищевода, сообщается на сайте Минздрава РФ.

По данным министерства, маленький Женя вместе с братом-близнецом появился на свет раньше времени с незрелыми легкими, слишком малым весом (1,7 килограмма) и пороком — атрезия или врожденное отсутствие пищевода. По словам специалистов, это полная непроходимость пищевода, который не соединяется с желудком. Такая патология не позволяет ребенку питаться, и если не провести операцию в самые кратчайшие сроки, неизбежен летальный исход.

"Коррекцию порока пришлось провести в два этапа. Первую видеоэндоскопическую операцию ребенок перенес на третьи сутки после рождения. Основная задача первого этапа хирургического лечения — восстановление дыхательной функции. Врачи перевязали трахеопищеводный свищ, который мешал малышу адекватно дышать, тем самым компенсировали дыхательную систему и профилактировали ряд грозных для ребенка осложнений. Для возможности кормления была установлена гастростома. Так врачи сумели отсрочить операцию по воссозданию пищевода", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ко второму этапу хирургического лечения малыш был готов спустя три недели. Через несколько миллиметровых проколов с помощью эндоскопического инструментария хирурги исправили ошибку природы и создали пищевод. По словам хирургов, операцию можно было провести в один прием — открыто, через большой разрез, но они выбрали наименее травматичный способ в два этапа.

"Если у нас есть возможность свести хирургическую агрессию для ребенка к минимуму, мы эту возможность всегда используем. В данном случае нам удалось скорректировать порок с минимальной травмой, с максимальным эффектом для ребенка и без опасений за то, что пациент сможет перенести это вмешательство", — пояснил заместитель директора Областной детской клинической больницы по хирургии Константин Ковальков.

По оценкам врачей, на сегодняшний день маленький пациент практически здоров и может, как все обычные дети, самостоятельно дышать и есть, "ребенок почти адаптирован к жизни вне больничных стен и совсем скоро окажется на руках у мамы".