Доклад ВЭФ: прогресс в достижении равенства полов прекратился в 2017 году

ЖЕНЕВА, 2 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Прогресс в достижении равенства полов, наблюдавшийся в мире в последнее десятилетие, прекратился в 2017 году, говорится в ежегодном докладе Всемирного экономического форума, опубликованном в четверг.

Исследование ВЭФ проводилось в 144 странах мира по четырем основным направлениям: достижения в образовании, здравоохранение и выживание, экономические возможности, а также политическая деятельность. Именно в экономике и политике наблюдается наибольший разрыв в равенстве между мужчинами и женщинами.

В пятерку стран с наилучшими показателями вошли Исландия, которая уже девятый год подряд стала страной, достигнувшей почти полного равноправия полов, Норвегия, Финляндия, Руанда и Швеция. Россия в общем зачете разместилась на 71-м месте, продемонстрировав при этом лучшие показатели в области здравоохранения. По показателю активности женщин в политике РФ находится лишь на 121-м месте. США за год потеряли 4 пункта и сместились на 49-е место, а Саудовская Аравия, где недавно женщинам разрешили водить машину, заняла 138-е место. На последнем месте находится Йемен.

В докладе указывается, что более половины стран продемонстрировали улучшение своих показателей за последний год, однако в целом наблюдается снижение в устранении неравенства между мужчинами и женщинами. Общий индекс начал снижаться, и упал с 68,3% в 2015 году до 68% в 2017 году. Эксперты отмечают, что такого не наблюдалось с 2006 года, когда начался учет равенства прав мужчин и женщин.

"При такой скорости развития ситуации, понадобится 100 лет, чтобы преодолеть нынешний разрыв в равенстве между полами. А для закрытия такого разрыва на рабочих местах понадобится 217 лет", — говорится в докладе.

По словам гендиректора ВЭФ Клауса Швабба, в настоящее время мировое сообщество перешло от капитализма к эпохе, когда ценится талант, и в условиях жесткой конкуренции выигрывать будет тот, кто раньше всех осознает необходимость привлечения в свой бизнес женщин как новой важной силы.