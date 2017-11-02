Сказочный труд. Почему люди бросают все ради "работы мечты"

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Каждый год власти штата Квинсленд в Австралии объявляют конкурс на должность смотрителя тропического острова Гамильтона. Вакансия так и называется "лучшая работа в мире": специального образования не требуется, надо лишь уметь плавать, кормить рыб, управлять яхтой и быть хорошим рассказчиком. "Это должен быть особенный человек. Он будет очень занят, прекрасно проводя здесь время", — пишут авторы объявления. За "работу" ему заплатят около 100 тысяч долларов.

Красивая на словах, на практике должность зачастую оказывается не такой, как ее расписывают в объявлении, да и условия могут быть совсем не "райскими". Корреспондент РИА Новости выяснила, как работается людям, которые отказались от привычного офиса ради мечты, и насколько их ожидания совпали с реальностью.

Из гендиректора — в спасателя

Генеральный директор школы фитнеса, в прошлом научный сотрудник ВНИИГаз Светлана Ёлкина несколько лет назад бросила работу и уехала "спасать черепах" на Шри-Ланку. Теперь Светлана — волонтер в центре по защите животных. Спасает попавших в сети и раненых мусором рептилий. Еще центр выкупает яйца у местных жителей и проводит разъяснительные беседы, чтобы те не занимались браконьерством. Ежедневная работа Светланы — ходить по пляжам и собирать черепаховые гнезда, а найденные яйца относить в инкубатор.

© фото из личного архива Светланы Елкиной Светлана Ёлкина и одна из спасенных черепах © фото из личного архива Светланы Елкиной Светлана Ёлкина и одна из спасенных черепах

"Как-то, путешествуя по Таиланду, я остановилась на острове, где были организованны ясли для морских черепах. Все сутки, что я там была, я помогала кормить животных и убирать их бассейны. Это была моя первая встреча с черепахами — и точно начало большой любви", — вспоминает Светлана.

Обратная сторона такой работы состоит в том, что сейчас Светлана практически ничего не зарабатывает, особенно если сравнивать с доходами, которые получала, будучи гендиректором фитнес-центра. Поэтому она всерьез задумалась выучиться на морского биолога и уже профессионально посвятить жизнь спасению земноводных.

"Однажды я поняла, что в жизни занимаюсь совсем не тем. Наверное, кто-то живет с мыслью, как сколотить состояние, построить дом, покупать машины, шубы, а кто-то хочет спасать мир", — говорит она.

Саксофонист и трактор

Работать на песке и у воды можно не только в жарких странах — в 2016 году в Сети появилась вакансия смотрителя Янтарного пляжа в Калининграде.

"От нас: шикарное место работы — на первой линии у моря. От вас — круглосуточная безукоризненная работа лучшего пляжа России (побережью присвоен международный рейтинг качества "Голубой пляж". — Прим. ред.). Спортивность, отсутствие вредных привычек, способность работать круглосуточно приветствуются. Море эмоций и незабываемый опыт гарантируем", — говорилось в тексте вакансии.

© фото с личной страницы Лины Лапушевой в Facebook Лина Лапушева в должности смотрителя пляжа © фото с личной страницы Лины Лапушевой в Facebook Лина Лапушева в должности смотрителя пляжа

Лина Лапушева приехала из Кемерово, сначала работала заместителем гендиректора одного из крупных отелей в Янтарном. Не имея никакого специального образования, она прошла собеседование и вышла на службу. На деле работа оказалась интересной, но неожиданно выматывающей. "Присесть было некогда, отдохнуть тоже, из плюсов — шикарный балтийский загар", — вспоминает она.

Девушка рассказывает, что никаких особых навыков действительно не требовалось.

"Было тяжело: в шесть утра подъем — и бегом на работу. Нужен постоянный контроль персонала, иначе работа встает или идет не по графику", — говорит она.

"Основная проблема — недосып. Работать в такой должности — прекрасный опыт, но мне хватило одного сезона", — признается Лина. Как только вышла замуж, "работу мечты" она оставила.

Должность, по ее словам, целиком состояла из контрастов: "Вечером на пляже играл саксофонист и тут же в лучах заката мог проехать служебный трактор — у него строгий график вывоза мусора. И попробуй его останови".

Обниматель вомбата

Вакансии наподобие спасателя черепах, смотрителя маяка или необитаемого острова публикуют рекрутинговые агентства. В 2015 году блогер Алексей Горбанёв решил собирать информацию о необычных должностях и создал проект "Озвучь мечту".

Когда ресурс стал набирать популярность, Горбанев бросил свою основную работу и занялся раскруткой проекта. Принцип работы прост: люди пишут, что бы они хотели попробовать в жизни, а Алексей мониторит Сеть и с помощью алгоритмов находит возможные вакансии — как российские, так и зарубежные.

Первая вакансия на портале — "обниматель осиротевшего детеныша вомбата" на тасманском острове Флиндерс, в Австралии.

"Успешный кандидат должен будет жить на острове, развлекать и ласкать зверька по кличке Дерек. Детеныш находился в сумке матери, когда ее сбила машина. Дерека поселили у местного зооэксперта Кейт Муни, которая приглядывает в общей сложности за 15 вомбатами. Их она планирует вылечить и в дальнейшем выпустить на волю", — написал блогер.

Детские фантазии

Алексей Горбанёв ежедневно ведет учет того, какие из вакансий наиболее популярны: "Сегодня на первом месте в поиске — вакансии в ООН, вторые по популярности — смотрители маяка или пляжа. Третье — маркетологи и SMM-менеджеры, имеющие возможности работать удаленно где-то на берегу океана".

По его словам, коммерческой выгоды он не преследует, цель — найти работу как "для молодых, только вступающих в жизнь людей, так и для людей, уставших от рутины "ради денег", желающих в полной мере реализовать себя и заложенный природой потенциал".

"Многие офисные работники, уставшие от однообразия, соглашаются на интересную волонтерскую работу за еду и крышу над головой, потому что для них это как отпуск, возможность измениться. Миру уже не так нужны программисты, юристы, продавцы и высокие начальники, в эпоху автоматизации процесса хочется думать о себе", — уточняет Горбанёв.

К поиску "работы мечты" подключились крупные рекрутинговые агентства. "Антирабство" уже опубликовало вакансии всяческих дегустаторов — и тортов, и алкоголя, и шоколада и даже авокадо в Австралии: "Глава контроля над плодами. Счастливцу предстоит пробовать 20 различных блюд, доступных в меню кафе. Но отнеситесь к новости серьезно: кандидату нужно фотографировать авокадо, писать о нем, жить им. Чем не повод переехать в Австралию?"

Танцевать в Болливуде за индийские сладости

Мировой сервис helpx.net предлагает варианты поехать куда угодно кем угодно и устроиться на волонтерскую работу за жилье или еду. Так, Милана Биали нашла на этом сайте работу в Испании, купила билет в один конец и уехала работать в горную Андалузию в туристический комплекс. Ее ждало отдельное жилье со всеми удобствами, бесплатная еда и доступ в интернет. Девушка взамен должна была помогать по хозяйству, поливать цветы, убирать пещеры, находящиеся в комплексе. Она считает, что ей повезло: работы было немного, все свободное время она уделяла себе — занималась йогой, путешествовала.

После Испании россиянка работала в Болливуде — индийской фабрике грез. Из требований — только приятная внешность, знание английского и умение быть настойчивым. В обязанностях Миланы были выступления на свадьбах, культурных мероприятиях, выставках, дискотеках, съемки в клипах и эпизодических киноролях. "Эта работа была сложнее. Оплата — в среднем 100 долларов за вечер. Плюс обычно есть возможность бесплатно поесть индийской еды. Но все это, как и индийские наряды, быстро надоедает", — добавила Милана.

© фото из личного архива Тимура в соцсети "ВКонтакте" Тимур в Исландии © фото из личного архива Тимура в соцсети "ВКонтакте" Тимур в Исландии

Тимур Шангараев из Омска поехал в Непал, где помогал строить школу: "Превратить гору в песок, затем поднять тонну песка ручной лебедкой — трудно, но мы строили школу. Люди со всего мира приезжали и делали какую-то часть работы. Просто чтобы дети не сидели на глиняном полу в бамбуковой комнате".

За свои старания Тимур не получил ничего, кроме впечатлений, что, по его мнению, является достаточным вознаграждением тяжелого труда:

"Когда ты утром вывозишь стадо овец в горы, потом где-то в поле ремонтируешь огромный вездеход, чтобы он наконец-то поехал, а по дороге в соседний город фермер у тебя спрашивает: "поможешь перегнать корабль?", ты легко соглашаешься. И уже на корабле сквозь сон понимаешь, что ты за штурвалом, а над морем встает солнце — значит, опять утро!"

Рабский труд

Однако, предостерегает Тимур, описание любой такой вакансии стоит читать очень внимательно и лично общаться с организаторами рабочего тура:

"Многие не углубляются в подробности, а потом ходят слухи, что они попали в добровольное рабство. Если вы считаете, что предложенный вам график 2/2 по 12 часов в центре азиатской столицы — это волонтерство, то удачи. На самом деле это рабский труд".

Рекрутер Алексей объясняет, что все предложения, которые публикуются на сайтах, проходят отбор: вероятность, что соискатель наткнется на мошенников, исключена. При этом если человек ищет работу сам, без помощи рекрутеров, то ему обязательно нужно узнать заранее про будущих работодателей, элементарно — пробивать их через поисковые системы.

"Главная проблема — отсутствие обратной связи. Когда люди находят работу, отзывы почти не пишут. Мы доподлинно не знаем, смогли ли люди реализовать свою мечту или нет", — объясняет Алексей.

Тем не менее, по его словам, многие авантюристы в поисках работы сами толком не знают, что могут предложить потенциальному работодателю, поэтому возникает недопонимание. Как правило, оно перерастает в серьезные неприятности за границей.

"Несмотря на то что вакансия смотрителя маяка звучит слишком романтично, чтобы казаться изнурительной работой, у нее есть свои особенности. Но соискатели, рассчитывая на свои невероятные возможности, которых нет, в реальности сталкивались с проблемами. Возвращаясь домой ни с чем, они писали негативные отзывы. Но кто виноват в этом, если некоторые люди, не знающие английского языка, пытались попасть на работу в ООН?" — спрашивает он.