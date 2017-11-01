На Ямале начал работу международный семинар, посвященный изменению климата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Второй международный семинар сети SecNet по изучению изменений окружающей среды Сибири с участием ученых из России, Великобритании, Дании, Норвегии, Финляндии и Чехии начал работу в Салехарде, сообщает в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Семинар продолжит работу до 4 ноября.

"В Салехарде начал работу II Рабочий семинар Международной Сети SecNet, организованный правительством ЯНАО совместно с Томским государственным университетом при поддержке Научно-инновационной сети Великобритании (SIN Russia) и посольства Великобритании в России (Москва)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в повестке дня у ученых — вопросы изменения климата и экстремальные погодные явления, участие Ямало-Ненецкого автономного округа в новых крупных международных проектах.

Открывая дискуссию, заместитель губернатора, директор департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александр Мажаров отметил, что с каждым годом Ямал все увереннее заявляет о себе на мировой арене как важнейший центр научного и гуманитарного сотрудничества в Арктике. К обсуждению проблемы изменения климата, по его словам, привлекается широкий круг экспертов, идет постоянный обмен мнениями и опытом.

"Губернатором и правительством региона созданы все необходимые условия для эффективной работы как региональной, так и федеральной, как мы говорим, большой науки. Поэтому мы готовы к обсуждению любых конструктивных предложений по научному изучению процессов, происходящих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа", – приводятся в сообщении слова Мажарова.

Директор департамента по науке и инновациям ЯНАО Алексей Титовский рассказал участникам семинара о крупных научных проектах, в которых участвует регион. В частности, по итогам проведения международного семинара-совещания "КриоНет-Азия", инициированного Всемирной метеорологической организацией, округ участвует в сетевом международном научном проекте по мониторингу состояния вечной мерзлоты (CALM). Ямал, кроме того, включен в сеть наблюдений за окружающей средой и климатом в рамках междисциплинарного проекта "Пан-Евразийский эксперимент".

Сеть SecNet – открытое сообщество, объединяющее образовательные институты, исследовательские организации и научные группы, заинтересованные в содействии устойчивому развитию северных и полярных регионов путем накопления всестороннего опыта и комплексных знаний о человеке и окружающей среде Сибири.

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