В Москве в День народного единства ограничат движение по ряду улиц

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Движение автотранспорта будет ограничено на некоторых улицах Москвы 4 ноября в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню народного единства, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Движение ограничат с 12.00 до 17.00 по улице Перерва на участке от дома 62, корпус 3 до памятника "Солдату Отечества" по адресу улица Люблинская, дом 157 из-за шествия граждан. В связи с проведением демонстрации с 12.00 до 18.00 будет ограничено движение по улицам Маршала Василевского и Маршала Бирюзова.

Станции метрополитена "Спортивная" и "Воробьевы горы" с 12.00 до 14.00 будут работать только на выход, после 16.00 возможны ограничения на вход. Для удобства прохода к станции метро "Фрунзенская" движение будет ограничено с 15.00 до 18.00 на улицах Доватора, Ефремова, Проектируемом проезде №2309, на участке Кооперативной улицы от улицы Доватора до Комсомольского проспекта, на участке дублера Комсомольского проспекта от Проектируемого проезда №2309 до переулка Хользунова, а также на Трубецкой улице. С 10.00 до 18.00 ограничения введут на участке улицы 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора.

Кроме того, с 00.01 4 ноября будет запрещена парковка на участке улицы 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора.

В связи с открытием выставки "Россия, устремленная в будущее", автобусы, проходящие по Моховой улице, будут пропускать остановку "Метро Библиотека имени Ленина" на стороне ЦВЗ "Манеж".