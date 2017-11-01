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Общество

Диетолог рассказала, почему в России сложно стать веганом

17:4201.11.2017
(обновлено: 17:44 01.11.2017)
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© Fotolia / Helder AlmeidaОвощи. Архивное фотоОвощи. Архивное фото
© Fotolia / Helder Almeida

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Соблюдать веганскую диету в России мешает климат, заявила РИА Новости диетолог Екатерина Белова. При этом эксперты в области кулинарии и психологии считают, что человеку, сделавшему осознанный выбор, ограничение рациона дается легко.

Международный день вегана отмечается 1 ноября. Такие люди в отличие от вегетарианцев не употребляют все продукты животного происхождения, в том числе молочные.

Без витаминов никуда

Белова считает, что без приема витаминов веганство в России не пойдет на пользу организму.

Всемирный день вегетарианства: есть ли жизнь без мяса?
© РИА Новости / Евгений Биятов
Всемирный день вегетарианства: есть ли жизнь без мяса?

"Одно дело начинать заниматься веганством где-нибудь в юго-восточной Азии, где круглый год лето и какая-то растительная пища есть. У нас же все не так, соответственно, нужно покупать какие-то продукты, которые привозятся, они обрабатываются специальными веществами, чтобы всякой тропической инфекции к нам не привозить. Поэтому это, во-первых, дорого, а, во-вторых, придется принимать какие-то специальные витаминные добавки", — отметила она.

Кроме того, по мнению эксперта, придётся освоить новые, более сложные способы приготовления пищи и привыкнуть к правильным пропорциям продуктов, что требуется, чтобы из потребляемой еды в полной мере усваивались все аминокислоты, витамины и минералы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения женского СИЗО Печатники. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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"Есть опыт людей, который показывает, что теоретически возможно получать все, что необходимо, потому что у нас есть растительные аналоги. Но при этом они чаще всего используют дополнительные препараты. У нас проблема чаще всего это железо и витамин В12, соответственно, они как-то в виде каких-то дополнительных добавок используются", — сказала Белова.

Мы — не коровы

По ее словам, с точки зрения природы человека, "желудок нужен именно для того, чтобы переваривать животные продукты, в частности, мясо… Мы не коровы, у нас нет нескольких камер желудка для переваривания пищи. Поэтому человек должен будет много раз подумать, это очень трудно", — подытожила диетолог.

Камчатка. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Психотерапевт Юрий Вяльба отмечает, что веганство в большей степени философия и образ жизни, чем просто рацион. "Это идёт из ведической веры, как протест против убийства животных, а конкретно – коров", — сказал он.

"Никаких животных белков эти люди не потребляют. На мой взгляд, это перебор, но для некоторых людей вполне может быть достаточно эффективным способом улучшить здоровье, если человек морально и психологически готов к этому, не жертвует своими убеждениями, привязанностями", — продолжил эксперт. Он напомнил, что существует такое течение, как праноедение или солнцеедение, а его последователи приобретают способность длительное время обходиться без пищи и воды, питаясь за счет "энергии праны" (жизненной силы).

"Мы вступили в эру других формаций, других энергий, поэтому такие люди могут в наше время быть и нормально себя чувствовать. Включение генетической памяти может предусматривать подобные состояния бытия", — объяснил явление Вяльба.

Модель неандертальца
© Фото : Trustees of the Natural History Museum, London 2014
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Он отметил, что если у человека нет достаточной веры в то, что он делает, то он будет страдать без животной пищи. "Если он находится в понимании этой веры, то обходится без всякого страдания", — заверил эксперт. Психолог отметил, что всё должно быть органично, "человек должен до этого дорасти, терпеть и страдать не нужно". "Прежде всего необходимо осознание и принятие духовной концепции. Тогда это становится безболезненным", — резюмировал он.

По словам Вяльбы, у веганов бывает непонимание с близкими, однако избежать его можно, если не пытаться учить окружающих, не навязывать свою идеологию. "Если ты веришь во что-то, то в этом направлении и живи. Не надо других учить, остудить. Если человек это начинает делать, то это вызывает проблемы", — сказал он.

Все дело в специях

Шеф-повар, автор кулинарных мастер-классов Михаил Лиске согласен с тем, что внутренняя готовность человека к веганству позволяет избежать дискомфорта при смене рациона.

Мясо и вино
© Фото : Fotolia/ photocrew
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"Я только буквально в эти субботу-воскресенье был на дне вегана в Москве. Я видел все то количество людей, которые заинтересованы, и с каждым годом движение набирает обороты, тенденцию невозможно не замечать, нельзя это игнорировать. Веганов становится все больше и больше", — отмечает кулинар.

"Я считаю, что это правильно, если человек мысленно настроен, если он готов к этому. Я сам, конечно, не веган, считаю, что человек должен потреблять рыбу и мясо, но я не могу всех равнять по своим лекалам. Я вижу, что люди готовы, я общался с ними два дня, совсем другое мышление", — добавил он.

По мнению Лиске, специи очень помогают разнообразить веганское меню.

"Они же все специями добивают, усиливают вкус. И очень много крупы, много бобовых, я не скажу, что они очень много едят зелени – они просто один белок употребляют. Летом да – конечно, с этим попроще", — сказал эксперт.

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