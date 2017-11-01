В Крыму устранили повреждения на двух газопроводах, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Повреждения на двух газопроводах в Крыму устранены, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Отмечалось, что характер воздействий говорит о возможном подрыве газопровода. Кроме того, произошло обрушение ЛЭП. Позже стало известно, что еще один газопровод среднего давления поврежден в Крыму в районе села Запрудное (Южный берег). Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего.

"Аварийно-восстановительные работы на поврежденных участках в районе газораспределительных станций населенных пунктов Южного берега Крыма завершены. Ведутся работы по подаче газа на котельные, параллельно начаты работы по его пуску в жилой фонд", — написал Аксенов на своей страницы Facebook.

По его словам, газ в ближайшее время будет подан всем потребителям.

"Благодарю всех, кто принимает участие в этой работе. Спасибо за оперативность и профессионализм!" – заключил глава республики.

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