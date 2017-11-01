Бондарев предложил проводить проверку биографий всех въезжающих в Россию

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Для борьбы с терроризмом необходима тщательная проверка биографий всех въезжающих в страну как на ПМЖ и на место работы, так и с туристической целью, заявил РИА Новости экс-главком ВКС, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Учитывая трансформацию методов террористических атак, следует бросить все силы на обеспечение общественной безопасности, на профилактическую работу, на блокировку самой возможности совершения преступлений. И это надо сделать каждой стране, которая хочет защитить своих граждан или подданных. Ограничение оборота оружия, противодействие незаконной миграции, тщательная проверка биографий потенциальных "гостей" перед тем, как разрешить въезд: неважно, с туристической целью, на ПМЖ или в качестве наёмных работников, – перечень мер можно продолжить", — сказал он.