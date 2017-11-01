В Манеже откроется выставка "Россия, устремленная в будущее"

Посетители на выставке в Центральном Манеже. Архивное фото

Посетители на выставке в Центральном Манеже. Архивное фото

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экспозиция "Россия, устремленная в будущее" представит панораму научных прогнозов на ближайшие двадцать лет от ведущих мировых футурологов и аналитических агентств. Выставка будет открыта для посетителей с 5 по 22 ноября в Центральном манеже.

Пятнадцать тематических залов посвящены новейшим проектам в области космоса, IT-технологий, науки и образования, промышленности, транспорта, медицины, экологии, градостроительства. В формате виртуальной реальности посетители совершат множество интерактивных путешествий.

Во время работы экспозиции будет действовать открытая студия "360 разговоров о будущем". Создатели инновационных стартапов, изобретатели, специалисты крупнейших российских компаний расскажут о своем видении будущего России.

Выставка станет продолжением проекта "Россия. Моя история", который включает экспозиции "Рюриковичи. 862-1558 гг.", "Романовы. 1613-1914 гг.", "От великих потрясений к Великой Победе. 1914-1945 гг.", "Россия — моя история. 1945-2017".

Организаторы выставки: правительство Москвы, ГК "Красный квадрат", Фонд гуманитарных проектов.

3 ноября состоится пресс-показ выставки "Россия, устремленная в будущее".