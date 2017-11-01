Симоньян рассказала, чем займется после ухода из RT

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян в интервью телеканалу "Звезда" заявила, что не хочет идти в политику, и рассказала о том, чем она займется после ухода из телеканала.

"Я точно не пойду ни на какие выборы – делаю официальное политическое заявление – никогда", — сказала Симоньян в интервью телеканалу.

Кроме того, она призналась, что руководство RT — это финальная точка в ее карьере и после ухода с канала она хотела бы писать книги и сценарии.

"Я не хочу никуда дальше, я говорю совершенно искренне. Я надеюсь, что я на своем месте. Моя карьера в том понимании карьеры, в котором это обычно имеется в виду, – вот это ее финальная точка. Больше я никуда не хочу, никуда не пойду, и когда я перестану быть полезной на этом месте, я надеюсь, у меня будет возможность уйти в частную жизнь и писать. Я очень хотела писать книги, сценарии. Я и так их пишу, но гораздо меньше, чем мне бы хотелось. И готовить буду", — рассказала Симоньян.