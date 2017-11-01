В День народного единства на Тамбовщине пройдут более 120 мероприятий

ТАМБОВ, 1 ноя — РИА Новости. Более 120 мероприятий пройдут в День народного единства во всех муниципалитетах Тамбовской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.

По его словам, концерты и народные гуляния, а также спортивные соревнования и ярмарки пройдут как в Тамбове, так и в других муниципальных образованиях региона.

"В учреждениях культуры с 3 по 4 ноября пройдет традиционная акция "Ночь искусств". Поздних посетителей ждут концерты, выставки, мастер-классы и даже гастрономические сюрпризы. В школах области проведут уроки мужества и литературно-исторические беседы, посвященные освобождению Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году и подвигу Минина и Пожарского", — сказал собеседник агентства.

Кроме того, в подростковых клубах Тамбова пройдут исторические часы и конкурсы, в библиотеках — поэтические марафоны, исторические экскурсы и виртуальные вернисажи. На площади Музыки в Тамбове пройдёт большой митинг-концерт с участием известных исполнителей.

После поздравления губернатора региона Александра Никитина на сцене выступят творческие коллективы города и области, в том числе шоу-дуэт "Нестройные" и кавер-группа "Марсиане". Специальным гостем праздника станет певица Анжелика Ютт из Крыма.

По словам собеседника агентства, праздничные мероприятия пройдут и в других муниципальных образованиях Тамбовской области. В городе Кирсанове в центре досуга "Золотой витязь" состоится торжественная встреча и концертная программа "Мы едины!". В Котовске во дворце культуры пройдет праздничный концерт "Я люблю тебя, Россия!", а в мичуринском ДК "Авангард" — концертная программа "Танцуем вместе". В Моршанске проведут концерт и торжественный прием ветеранов труда, а в Мучкапе стартует традиционный легкоатлетический марафон "Мучкап — Шапкино. Любо!".

В пресс-службе добавили, что в Тамбове и во многих районах области к празднику организуют ярмарки, где жители смогут купить свежую продукцию местных производителей и сувениры.

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