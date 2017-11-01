На Ставрополье открыли памятник герою войны 1812 гогда, атаману Платову

СЕЛО ПРИВОЛЬНОЕ (Ставропольский край), 1 ноя – РИА Новости, Маргарита Савельева. Памятник герою Отечественной войны 1812 года, донскому атаману Матвею Платову открыли на Ставрополье.

По данным властей, мемориал создан на месте первого боя Матвея Платова – у Вестославского редута, недалеко от места, где сегодня соединяются границы Ставрополья, Ростовской области, Краснодарского края. Здесь в апреле 1774 года, во время русско-турецкой войны, тысяча казаков под командованием атамана остановила наступление двадцатикратно превосходящих неприятельских сил.

"Здесь находятся представители трех регионов, но мы – один народ, и наши прадеды сражались на этой земле, чтобы мы могли жить и развивать свою страну. Благодаря им мы здесь, и я хочу, чтобы и наши дети помнили об этом и чтили победы предков", — сказал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на церемонии открытия памятника.

© Фото : Официальный сайт Губернатора Ставропольского края Открытие памятника герою Отечественной войны 1812 года, донскому атаману Матвею Платову. 1 ноября 2017 © Фото : Официальный сайт Губернатора Ставропольского края Открытие памятника герою Отечественной войны 1812 года, донскому атаману Матвею Платову. 1 ноября 2017

Монумент создан за счет внебюджетных источников.

Высота конной бронзовой скульптуры – 5,5 метра, она установлена на насыпи, в подножие которой вмонтирован барельеф, рассказывающий о подвиге казаков-героев. Общая высота мемориала – 10 метров, он хорошо виден с трассы, соединяющей столицы Ставрополья и Дона, сообщили власти.

После открытия и освещения памятника участники возложили к нему цветы.